El galope de casi un centenar de caballos resuena en San Amaro

Casi 100 caballos protagonizaron el sábado la primera jornada de la Ruta Cabalar en San Amaro. Con solo 40 participantes en su primer año, el evento ha batido récord de asistencia en la cuarta edición, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes gallegos de la hípica.

Participantes en el Campo da Feira, a punto de empezar el recorrido. | Xesús Fariñas

Desde primera hora de la tarde, jinetes de distintas partes de Galicia fueron llegando a la localidad carballiñesa para realizar un recorrido circular de 20 kilómetros que partió desde el Campo da Feira y realizó paradas en puntos emblemáticos, como el monasterio budista. El clima, aunque inestable por momentos, con intervalos de sol y lluvia, no interrumpió los planes, porque “a xente do mundo do cabalo está feita doutra pasta”, según afirma el alcalde, Fernando Rodríguez. “Sempre mo din, que cando van encima do animal non lles importa a choiva, que só queren desfrutar”, aseguró entre risas a la espera del comienzo de la ruta.

Nada más llegar al punto de inicio, los participantes se prepararon con sus caballos en la Finca do Agro, propiedad de unos vecinos de San Amaro, a quienes el alcalde agradeció por su colaboración cada año. “Desde o Concello supón unha satisfacción enorme que moita xente con tantas ideas se implique nesta ruta, que naceu grazas á iniciativa de varios amantes da hípica fai catro anos”, declaró Rodríguez, incidiendo en el valor económico, cultural y social que esta iniciativa, más la escuela de equitación y equinoterapia tienen para el municipio.

Padre e hija alistándose para realizar la ruta juntos. | Xesús Fariñas

Apoyo vecinal

Junto con el Concello, la ruta es organizada por la Asociación Cabaleiros de San Amaro, que se creó hace dos años para una mayor gestión del evento. La agrupación está conformada por apasionados del mundo ecuestre. Entre ellos, su presidente, Enrique López, ha comentado que su objetivo es “converter a localidade en punto de referencia neste ámbito en toda a provincia”, y sostiene que cada año su intención es mejorar para conseguirlo. Con esta edición han introducido una modificación en el recorrido: sustituyeron la parada en el Monte de San Trocado por el Castro de San Cibrao de Las, para reducir el paso por suelo asfaltado y pasar por más pistas de tierra. Una decisión que, según López, garantiza la comodidad de los caballos.

El vicepresidente de la asociación, Marcos López, ha destacado que la ruta llama la atención de jinetes de otros concellos. Uno de estos casos es el de Juan Manuel Blanco, quien se acercó desde Melide para disfrutar del evento por primera vez: “Estar a una altura de, como mínimo, un metro cincuenta del suelo sobre un animal de 700 kilos es alucinante. Recomiendo vivir esta experiencia al menos una vez”