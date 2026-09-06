Galería | San Amaro revive su historia y pasado castrexo

El yacimiento arqueológico de San Cibrao de Lás volvió a cobrar vida con la celebración del V Festival Celta de San Amaro. El histórico enclave se convirtió en el escenario perfecto para un viaje en el tiempo que combinó divulgación patrimonial, tradición, recreaciones y espectáculos para todos los públicos durante toda la jornada. La cita arrancó a mediodía con la ceremonia de bienvenida a cargo de Dar Trela Teatro, formación encargada de la animación continua del recinto. A lo largo del día, los asistentes presenciaron demostraciones de lucha castrexa, talleres de artesanía tradicional y las actuaciones de grupos como Gaelok. Tras el tradicional xantar castrexo, la tarde dio paso a la propuesta infantil “Lansbrica, a cidade dos nen@s”, diseñada para acercar la historia del yacimiento a los niños.

La actividad más inmersiva llegó de la mano de Uxía Pedreira con su experiencia de Canto Primal y el taller de elaboración de pandeiro vegano impartido por Óscar Górriz. Con la caída del sol, la Oración Celta ofreció uno de los momentos más solemnes de la cita, seguida por la visita de O Mestre Moxardín y la posterior degustación nocturna de porco celta. El broche de oro lo pusieron los conciertos de Acordeireta y Os Melidaos.