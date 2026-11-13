La sinergia musical y poética de Werner Glaser y Stella M. García: "Lo que nosotros hacemos no es lo más habitual"

Werner Glaser (Fráncfort, 1957) llegó con su violín a San Amaro hace un año, enamorado de la tranquilidad que contrastaba con las tres décadas que había pasado residiendo en la capital española, después de una gran parte de su vida en Alemania. Su instrumento lo acompaña desde que aprendió a tocarlo, a los siete años; perfeccionó su técnica en la Universidad de Múnich e, incluso cuando se pasó a la carrera de Arquitectura, nunca dejó de lado la música. Así ha sido hasta ahora, ya jubilado, en tierras gallegas, donde nunca pensó que habría alguien que estuviera tras un sonido que solo él sabe dar.

Werner conoció a ese alguien en Xinzo de Limia, en la cafetería Ítaca, en la primavera de 2026. Se trataba de una mujer de Arnuide (Vilar de Barrio) de nombre Stella. Stella M. García. Fue a través de unos amigos que también conocían a Werner como ambos llegaron a ponerse en contacto, pues ella lo buscaba con un propósito: quería que él pusiera música a sus poesías. Era la primera vez que Stella se atrevía a recitarlas en alto, pese a llevar muchos años guardando sus escritos en un cajón, y necesitaba a una persona que tocara específicamente el violín para comprobar si sus sensibilidades artísticas encajaban para trabajar codo a codo. Aquella conversación en el interior del café lo empezó todo. El primer ensayo en casa de Werner, más tarde en San Amaro, confirmó lo que Stella quería lograr al juntarse con él: sus talentos dieron pie a la formación de un dúo en el que la palabra y los acordes se unen bajo el nombre de SETE2.

Ser espontáneos

Su diálogo musical-poético se rige por los códigos de la improvisación. Stella escribe en forma de “beat” -siguiendo un ritmo claro- y, al juntarse con Werner, este se deja llevar por la interpretación en cuanto ella comienza a recitar, sin necesidad de partituras, acompañándose de una base electrónica en bucle. “Eu noto as vibracións do violín, que me fan crecer internamente. Esa sensación é, para min, o alimento da alma”, expresa ella, un sentimiento al que corresponde Werner, quien, pese a encontrarse de frente con el gallego en los textos de Stella -una lengua nueva para él- logra captar las ideas de su partenaire sin pensar en traducir literalmente su mensaje: “Me acerco a lo que dice por mi intuición”.

Sin demasiados ensayos de por medio -salvo por encuentros puntuales cada quince días y uno siempre antes de cualquier actuación-, los dos reconocen que en la espontaneidad se encuentra el atractivo de su propuesta. “Lo que nosotros hacemos no es lo más habitual”, afirma Werner, en cuyo recorrido profesional no había tenido cabida, hasta ahora, un proyecto fusión entre música y literatura como este, al igual que para Stella. “É coma unha catarse”, admite ella, refiriéndose a su encuentro con el violinista como “un antes e un despois” en su vida, que apenas acaba de despegar.

Desde que comenzaron a trabajar juntos, ya han recorrido la capital de la provincia, pasando por Xinzo de Limia y, más recientemente, por O Carballiño, donde dieron su último recital-concierto el pasado fin de semana. Convencidos de que seguirán actuando en directo, también están planeando la publicación de once temas que grabaron en un estudio de Madrid durante el verano.