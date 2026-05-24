Una tormenta de pasión musical en el Ouren Sound Fest

Una oferta musical de calidad genera un ambiente de calidad. Esto quedó totalmente demostrado en esta undécima edición del Ouren Sound Fest con miles de asistentes llegados de todos los puntos de Galicia (y de fuera de ella) para disfrutar de los mejores grupos y artistas del panorama indie, pop y rock español -incluyendo clásicos históricos-, que fueron el sol en un fin de semana de inestabilidad meteorológica total, que no afectó ni lo más mínimo a la asistencia del público.

El Ourens Sound Fest marca el pistoletazo inicial a la temporada de festivales de Galicia, a través de un evento muy abierto, con un abanico de asistentes de todas las edades en un ambiente que mezcló grupos de amigos, parejas y familias, en un clima de sinergia muy agradable.

Después de disfrutar de Duendeneta, Carlos Ares, Love of Lesbian, Alcalá Norte o Fontán en la jornada del viernes, y de sufrir las consecuencias de una feroz tormenta, los espectadores no perdieron energía para el espectáculo de ayer. Desde primera hora e incluso antes de la apertura del recinto (en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de San Cibrao das Viñas) a las 18,00 horas centenares depersonas se congregaron en sus alrededores, provocando grandes colas tras su apertura. A pesar de la llegada constante de buses lanzadera desde el parque de San Lázaro aparcar también se convirtió en un reto para los asistentes.

El día arrancó con la actuación del grupo Abril, que fue seguido por uno de los clásicos de la edición: Duncan Dhu. Posteriormente, a partir de las 20,10 horas, fue el turno de Marlon, que protagonizó uno de los momentos del festival al cerrar su concierto cantando entre el público a coro con ellos.

La actuación de Duncan Dhu encabezada por Mikel Erentxun | José Paz

A las 21,50 horas empezó la actuación de la M.O.D.A., una de las más esperadas del día, que fue seguida por otra de las cabezas de cartel: Siloé. Continuó Niña Polaca, uno de los principales grupos de rock alternativo del panorama nacional, para que Mr. Kitos DJ cerrase el segundo día de festival.

Esta undécima edición del Ouren Sound Fest también sirvió para que muchos artistas emergentes se diesen más a conocer. “Me gustó mucho el concierto de Carlos Ares, es un artista que conocí hace solo unos días y me encantó en directo”, reconoció Víctor Sotelino, uno de los espectadores presentes, que llevó a su hija a tener su primer gran contacto en directo con la música, como es el caso de muchos niños ourensanos a través de este festival.

También sirvió como motivo de celebración y de lazo nostálgico. Karina y Puri González, de Santiago de Compostela, se convirtieron en “hermanas de diferente sangre” después de que este festival marcase un antes y un después en sus vidas. “Le tenemos cariño a este porque fue nuestro primer festival juntas”, destacaron. Ahora, años después vinieron como “regalo de cumpleaños” de Karina.

El festival se cerrará oficialmente hoy con la actuación de Tarabela a las 12,00 horas, ya fuera del recinto principal, en la Praza do Pereiro de Aguiar.

Las sensaciones del público

Jesús Blanco | José Paz

“Es uno de los mejores festivales de Galicia, venimos todos los años por el estilo de música” — Jesús Blanco

Víctor Sotelino | José Paz

“Me gustó mucho el concierto de Carlos Ares, es un artista que conocí hace solo unos días y me encantó en directo” — Víctor Sotelino

Javier Ruiz | José Paz

“Venimos especialmente por Siloé y la M.O.D.A., ya es una tradición, es el sitio correcto" — Javier Ruiz

Puri González y Karina González | José Paz