Plazas accesibles y más peatonales en San Cibrao das Viñas

El Concello de San Cibrao das Viñas ha culminado las obras de humanización y mejora de la accesibilidad en los núcleos de A Carballeira y Fonteboa, una actuación estratégica que ha supuesto una inversión conjunta superior a los 350.000 euros. Según ha informado el gobierno local, estos proyectos buscan transformar la fisonomía de los espacios públicos priorizando el tránsito peatonal y renovando infraestructuras críticas.

La intervención de mayor envergadura se ha ejecutado en la plaza de A Carballeira, con un presupuesto de 220.000 euros cofinanciado por el Concello y la Diputación de Ourense a través del Plan de Cooperación 2025. Los trabajos han consistido en la pavimentación de diversas calles y la adaptación de la zona central, destacando por su complejidad técnica al incluir el soterramiento de las redes de baja tensión y telecomunicaciones para eliminar el impacto del cableado.

las obras: cableado, soterrado y pavimentación, recuperación de un lavadero y renovación de mobiliario urbano

De forma paralela, el Concello ha finalizado la remodelación integral de la plaza de Fonteboa, con una inversión de 133.000 euros que ha contado con el apoyo de la Xunta. Esta obra, centrada en la confluencia de las calles Fonteboa y Camiño da Auga, ha incluido la renovación de mobiliario urbano y luminarias, la plantación de arbolado y la reconstrucción del muro y el lavadero tradicional de la zona.

La alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, ha visitado las zonas rehabilitadas, destacando que el objetivo del gobierno municipal es crear “plazas para las personas” y entornos modernos donde “dé gusto vivir”. La regidora ha subrayado que estas actuaciones, diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal para eliminar barreras arquitectónicas, aportan seguridad a los mayores y comodidad a las familias.