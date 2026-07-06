Alfonso Rueda y Luis Menor arropan el éxito del pan de Cea

La Festa do Pan de Cea contó con un firme respaldo institucional encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al del Parlamento gallego, Miguel Santalices. También asistieron el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el alcalde de la localidad, José Luis Valladares.

Durante la cita, el presidente provincial, Luis Menor, reivindicó este producto artesanal como “un símbolo da identidade, a excelencia e o potencial do rural”. Destacó que apoyar a los doce hornos de la IXP es “apoiar o emprego e un desenvolvemento que nace da traidición”. Asimismo, recordó su hito europeo y ensalzó el lema “O pan do mar” como la alianza perfecta entre la tierra y el mar gallego.