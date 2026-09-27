Cea acogió el Encuentro de los Santos Misioneros

Este sábado 26 de septiembre se celebró el I Encuentro Interdiocesano de Santos Misioneros Gallegos, que tuvo lugar en el concello de Cea. A él asistieron un total de 120 amigos de la misiones de todas las provincias de Galicia. “Es, sin duda, un muy buen comienzo para esta iniciativa que esperamos que se consolide en el calendario diocesano”, valoraron desde el Obispado de Ourense.

Parroquia natal

La jornada dio comienzo con una Eucaristía a las 11,00 horas en la iglesia de Santa María da Carballeda, en Piñor de Cea -parroquia de nacimiento de san Juan Jacobo, que conserva una reliquia suya-, presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos. Posteriormente se dio paso a la exposición de una semblanza sobre san Juan Jacobo Fernández. Juan Jacobo Fernández, nacido en 1808 en Piñor, fue uno de los mártires de Damasco, beatificado por Pío XI en 1926 y posteriormente canonizado como santo por el Papa Francisco en octubre de 2024.

El encuentro continuó con una comida en Cea. Ya por la tarde, se pudo disfrutar de una visita cultural al Monasterio de Oseira y una oración por las misiones. En el transcurso de este acto también se reflejó el importante trabajo de los misioneros