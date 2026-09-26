Delcy, Trump e Sánchez

Esta semana, foi notícia a saudação da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, ao presidente espanhol Pedro Sánchez. Pela forma como o encontro foi disposto , tudo indica que a presidente venezuelana procurou deliberadamente colocar o espanhol numa situação delicada, e parece que conseguiu. Delcy parece ser uma velha conhecida do governante espanhol, o que explica que tenha sido bem recebida em Espanha pelo seu governo, há alguns anos, apesar de não poder entrar legalmente no território espanhol. A estima que a Sra. Rodríguez parece demonstrar parece mais destinada a prejudicar a imagem do Sr. Sánchez do que a expressar reconhecimento, e tudo indica que ela conseguiu o seu objetivo. O gesto não só ofusca o seu momento de glória com o alcalde de Nova Iorque, Zohran Mamdani, como também retira relevância à buscada afronta a Trump, que poderia servir para elevar o moral do seu eleitorado; pelo contrário, consegue exatamente o oposto, pois provoca desconcerto no seu espaço político, uma vez que muitas cousas mudaram desde a última visita da venezuelana a Espanha.

Quando Delcy nos visitou há alguns anos, ainda gozava de certa prestígio nos meios de comunicação de esquerda, ao apresentar-se como um bastião contra o imperialismo norte-americano. Defendía políticas que eram do agrado de certos setores da esquerda e estava alinhada internacionalmente com os inimigos dos Estados Unidos, como a Rússia ou a China, garantindo a sobrevivência do regime cubano com os seus fornecimentos de petróleo.

Por isso que Sánchez não se mostrou especialmente contente por se encontrar com a sua velha amiga, que agora já não o parece ser tanto.

As suas medidas económicas tinham levado a Venezuela à falência, mas resistia face ao Império, e isso bastava para lhe demonstrar algum apoio, sobretudo no caso de Sánchez, que se queria apresentar como o líder mundial do progressismo e que também era apoiado neste aspeto pela República Bolivariana. Mas tudo isto mudou substancialmente, sem que, aparentemente, tenha mudado grande cousa no regime bolivariano.

A maioria dos altos cargos do regime mantém-se nos seus postos e a principal líder da oposição, María Corina Machado, continua impedida de participar politicamente, nem sequer está fisicamente presente no país caribenho, pelo que tudo parece decorrer como de costume, com a única ausência do presidente Maduro.

A única mudança é que, agora, o regime venezuelano é o principal aliado de Trump na região, levando a cabo medidas como a cessão de grande parte do petróleo do país -o que provocou até mesmo protestos da oposição- e que se afastam bastante da ideologia de esquerda. Basta dizer que esta medida é muito mais ambiciosa do que a proposta de Lei de Terras de Javier Milei, que foi rejeitada na altura por permitir a venda de uma parte das terras argentinas ao capital estrangeiro.

O governo de Delcy está a promover reformas na propriedade que antes poderiam ser consideradas de neoliberalismo selvagem, e é por isso que já não é tão tolerado como antes no seio da esquerda mundial. Se a isto se somar a melhoria das relações com Israel, a suspensão dos fornecimentos de petróleo a Cuba ou o afastamento da China no âmbito geoestratégico, fica claro que o regime venezuelano é o principal aliado dos Estados Unidos na região e, de longe, o mais dócil.

Esta não é uma boa carta de apresentação para se apresentar perante Pedro Sánchez, supostamente o líder mais progressista do mundo, nem para reavivar velhas amizades. Agora são amizades que comprometem, mas que guardam memórias -que podem ser incómodas- dos velhos tempos, e é por isso que Sánchez não se mostrou especialmente contente por se encontrar com a sua velha amiga, que agora já não o parece ser tanto.