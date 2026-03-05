Pan de Cea reivindica su historia en Ciudad Real

La Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pan de Cea es protagonista este miércoles y jueves en las II Jornadas de Panadería de Ciudad Real, un foro nacional que se celebra bajo el lema “La noble mesa del pan”. El sello de calidad ourensano, la indicación de pan más antigua de todo el territorio nacional, ha defendido el valor del producto artesanal y ligado a su tierra frente a la creciente estandarización industrial del sector.

La representación de la IXP ourensana ha estado encabezada por Sofía Godoy, de la panificadora Aboamigalla, que ha sido la encargada de exponer ante el público y el resto de profesionales los estrictos métodos de elaboración, la tradición y la historia que hacen inconfundible al Pan de Cea. El sector cuenta además con el firme respaldo de la Xunta a través del director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, quien se ha desplazado a la ciudad manchega para apoyar este distintivo de calidad.

El peso del Pan de Cea es fundamental para entender la panadería tradicional gallega de excelencia. Creada en el año 2004, la IXP solo ampara el concello de San Cristovo de Cea, preservando así la pureza de sus raíces. En la actualidad, junto a la más reciente indicación Pan Galego, la producción autonómica de pan certificado alcanza las 500 toneladas anuales, lo que genera un valor económico superior a 1,5 millones.

Cinco IXP reunidas

El encuentro, impulsado por la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Ciudad Real, ha reunido por primera vez a las cinco indicaciones protegidas de pan del Estado: Pan de Cea, Pan Galego, el Pan de Cruz local, el Pa de Pagès Catalá y el Pan de Alfacar de Granada.