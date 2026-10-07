Vídeo | Así avanza la excavación que sacó a la luz un poblado de hace 2.000 años en un pueblo de Ourense: se permiten visitas

Las excavaciones en el castro de Mouruás, en San Xoán de Río, continúan avanzando después de que los primeros trabajos sacasen a la luz los restos de un poblado galaico-romano que permanecía enterrado desde hace cerca de 2.000 años. El alcalde de San Xoán de Río, Xosé M. Pérez Blecua, ha compartido ahora un nuevo vídeo en el que puede verse el desarrollo de los trabajos arqueológicos en el yacimiento.

En las imágenes interviene Manuel, integrante del equipo de excavación, quien explica que los trabajos continúan estos días y anima a los vecinos y curiosos a acercarse para conocer de primera mano el yacimiento.

“Aquí todo o mundo é benvido. Todo o que queira vir de visita, preguntar, explicaremos o que faga falta”, señala.

El equipo permanecerá trabajando por la mañana y por la tarde hasta el miércoles incluido, aproximadamente de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. El jueves, según explica Manuel, estarán en el castro durante la mañana, de 8:00 a 14:00 horas.

Eso sí, la invitación es únicamente para conocer los trabajos y resolver dudas. “Traballar non; agradécese a predisposición, pero estamos cumpridos aquí co equipo”, bromea el arqueólogo.

Las excavaciones comenzaron hace apenas unos días y ya permitieron localizar estructuras y restos vinculados a un asentamiento galaico-romano, ampliando el conocimiento sobre un enclave en el que anteriormente ya habían aparecido piezas de especial interés arqueológico, como la conocida espada de Mouruás.