María Remedios Rodríguez Prieto, conocida cariñosamente como Remedios, ha cumplido 104 años en la aldea de Louzaregos, en Viana do Bolo, el lugar donde nació y donde ha transcurrido la mayor parte de su vida. Una fecha muy especial que ha celebrado rodeada de sus familiares más allegados, que un año más se han reunido para acompañarla y compartir con ella esta jornada tan señalada.

A sus 104 años, Remedios continúa siendo todo un ejemplo de longevidad y de vinculación con su tierra. Su historia es la de una generación de mujeres que dedicaron buena parte de su vida al trabajo, a la familia y al cuidado del hogar, afrontando con esfuerzo las dificultades de otras épocas. Madre de cuatro hijos, compaginó durante décadas la crianza de los suyos con las labores del campo y el cuidado de los animales, una vida de trabajo que, como apuntaba su familia en su anterior aniversario, ha podido contribuir a mantenerla activa durante tantos años.

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El paso del tiempo no ha restado protagonismo al cariño y la compañía de los suyos. Remedios sigue teniendo muy cerca a su familia, que permanece pendiente de ella y procura que nunca le falte compañía. Sus familiares son una parte fundamental de su día a día y también los protagonistas de una celebración en la que no han faltado las felicitaciones, las muestras de afecto y los buenos deseos.

Con motivo de este 104 cumpleaños, también recibió la visita de la alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, que quiso sumarse a las felicitaciones y trasladarle el reconocimiento de las Tierras del Bibei.

Un año después de celebrar su 103 aniversario, Remedios vuelve a alcanzar una cifra extraordinaria y a convertirse en un ejemplo de memoria, experiencia y arraigo al rural. Su historia guarda el recuerdo de muchas décadas de cambios y de una vida ligada a Louzaregos, donde continúa escribiendo, rodeada de los suyos, un nuevo capítulo de su particular y longeva historia.