Sandiás reforza a súa flota municipal cun novo tractor
CONSERVACIÓN
O novo tractor tivo un custe de 121.000 euros, sendo posible grazas a un convenio entre a Deputación e o Concello de Sandiás
O Concello de Sandiás xa estreou o seu novo tractor desbrozadora municipal, pois dende a semana pasada está a realizar tareas nas estradas e camiños interiores nos núcleos de poboación máis afectados polas inclemencias meteorolóxicas das pasadas xornadas.
O novo vehículo tivo un custe de 121.000 euros, e foi posible grazas a un convenio entre a Deputación e o Concello no marco do progarma de colaboración para a prevención de incendios forestais, sumando aos medios municipais para continuar coa limpeza das aldeas, estradas e pistas. “A mellora e mantemento das infraestructuras é un dos grandes obxectivos deste grupo de goberno”. A Deputación fixo o aporte principal, mentres que o Concello se fixo cargo do IVE.
Este novo tractor tipo 4x4 conta cunha desbrozadora de brazo articulado hidráulico e unha rozadora de arrastre, ferramentas que “contribuirán a acadar os obxectivos municipais”. O vehículo tamén conta con equipamento de señalización e balizamento homologado para o seu uso en obras móbiles en estradas.
“Para un Concello como o noso, pequeno pero moi disperso, a prevención ten que ser unha prioridade absoluta, chegando a máis zonas en menos tempo e garantindo que as infraestructuras e contorno das vivendas estean limpas e seguras”, fixo fincapé o alcalde, Felipe Traveso.
