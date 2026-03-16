El PP vuelve a ganar... Pero el PSOE resiste

El PP vuelve a ganar en Castilla y León y se apunta éxitos en las tres elecciones autonómicas celebradas los últimos meses. El PSOE resiste con dos nuevos escaños, y también cuenta con un buen resultado Vox, pero con menos número de procuradores -como se llaman a los parlamentarios en esta región- de los que esperaba su dirección y auguraban la mayoría de las encuestas.

Desde el mismo momento en el que se conocieron los resultados empezaron las cábalas sobre un posible acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, el escenario más lógico a la vista de cómo queda configurado el nuevo parlamento. Todo indica que así se conformará el escenario futuro, pero con la experiencia de las últimas semanas, un Vox decidido a bloquear cualquier tipo de acuerdo con el PP, más las tensiones internas en el partido de Abascal, es difícil hacer pronósticos.

¿Acierta Vox al insistir en el bloqueo? Por una parte demuestra su fuerza para merecer un lugar en la política nacional, pero su empecinamiento en poner trabas a cualquier tipo de pacto con el PP debería tener efecto boomerang para el partido de Abascal, pero los datos indican todo lo contrario: la derecha recalcitrante ha encontrado su hueco y su público. Los jóvenes y la clase obrera que se siente ninguneada por el Gobierno de Sánchez.

Hay una lectura importante para el PP: la postura prepotente de Vox desde que rompió los gobiernos con el PP, que aparentemente le dio buen resultado porque en los últimos meses ha subido de forma espectacular, podría empezar a pasarle factura; la prueba es que aunque han tenido buen resultado en CyL y presumirán de ello, saben perfectamente Abascal y quienes mandan en el partido que no han llegado donde esperaban llegar. Y seguramente tomarán buena nota de ello en Génova, que tendrá tentaciones de bajar los humos a un partido que, en lugar de hacer oposición a la izquierda, la hace al principal partido de centroderecha, que además es el ganador de todas las elecciones que se han celebrado en los últimos años. Si esa estrategia le ha hecho perder a algunos de sus mejores cabezas, puede también hacerle perder fuelle como no demuestre su capacidad para asumir responsabilidades.

Es más que probable que con el inicio de nuevas negociaciones con el PP se logren finalmente acuerdos de gobierno con el PP. Están además las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y ahí el PP muestra una fortaleza tal que incluso aunque Juanma Moreno no logre mayoría absoluta no tendrá problemas para mentenerse.

Al PSOE no le ha ido mal en Castilla y León. Ha vuelto a ganarle el PP pero ha tenido un resultado más que digno, con dos escaños más. Y además los siempre respondones socios que presumen de izquierda de la izquierda se han quedado en blanco, no existen. Un respiro para Pedro Sánchez.