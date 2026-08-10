MELLORAS NAS VÍAS RURAIS
Sandiás renova o firme de tres vías por 49.000 euros
MELLORAS NAS VÍAS RURAIS
O Concello de Sandiás executou o acondicionamento de vías nas aldeas das Pegas, Cardeita e Sandiás. A intervención contou cun orzamento de preto de 49.000 euros, sufragados mediante unha subvención de 40.000 euros da Deputación de Ourense e unha achega de 8.000 euros do propio ente local. Os traballos realizounos a empresa Excavaciones P. Prol S.L.
O proxecto incluíu a ampliación dun camiño na Aldea das Pegas e o acondicionamento doutra vía en Cardeita. No núcleo de Sandiás, reparouse a rede de pluviais no Barrio de Abaixo e adecuouse a rúa San Bieito e a Fonte do Regueiriño. As obras requiriron demolicións, corrección de rasantes e a reposición do pavimento con formigón. Amais, substituíronse sumidoiros, instalouse tubaxe para as pluviais e limpáronse as cunetas mediante o uso de maquinaria específica.
O Concello de Sandiás busca con estas actuacións dotar os núcleos rurais do equipamento básico de infraestruturas para mellorar a calidade de vida da veciñanza e as condicións da contorna.
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