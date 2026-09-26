O CDR Viso analiza con homólogos franceses a ameaza dos lumes

COLABORACIÓN EUROPEA

O CDR O Viso e a organización Axuda Popular Francesa xuntaron forzas en Lodoselo para esixir unha prevención activa e solucións naturais fronte á ameaza dos grandes incendios

Visita dunha delegación da histórica organización Secours Populaire Français.
Visita dunha delegación da histórica organización Secours Populaire Français. | CDR O Viso

As instalacións do Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) O Viso en Lodoselo (Sarreaus) acolleron unha visita dunha delegación da histórica organización Secours Populaire Français -Axuda Popular Francesa- xunto ao xerente da confederación Coceder. O encontro serviu para intercambiar experiencias e inquedanzas sobre o desenvolvemento do territorio e abrir a porta a futuras colaboracións con esta entidade nada en París que hoxe conta con preto de 100.000 voluntarios.

O eixe central do encontro foi a problemática dos incendios forestais. Na análise conxunta, advertiuse do progresivo abandono do rural e da necesidade de rachar coa idea de que o monte arde de xeito inevitable, poñendo o foco na orixe humana. O colectivo limiao alertou da grave falta de ordenación e de prevención activa, criticando que a meirande parte dos orzamentos se destinen case en exclusiva á extinción.

Adaptación climática

Fronte aos lumes de sexta xeración, O Viso urxiu adaptar a contorna á crise climática con solucións baseadas na natureza. Para lograr ecosistemas forestais máis resilientes, apostaron por recuperar as paisaxes de mosaico e os “ecosistemas esponxa” (brañas e humedais) para reter a auga fronte á seca, e substituír os monocultivos inflamables por estruturas diversificadas e impulsar unha xestión sustentable mediante oficios tradicionais e gandaría extensiva.

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