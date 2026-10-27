Solo el 18% de los españoles prioriza su salud digestiva

Solo el 36% de españoles relaciona la salud digestiva con el estrés o el estado de ánimo y solo el 14% afirma realizar actividades relacionadas con la salud mental para favorecer su bienestar digestivo, según se desprende de una encuesta europea de PrecisionBiotics, elaborada por Ipsos. La médica de Atención Primaria, experta en microbiota y divulgadora de salud Sara Marín Berbell destacó la relación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro. “Como si fuese un grupo de WhatsApp, están en constante comunicación”, subrayó durante la presentación de los resultados obtenidos en España, para los que se contaron con la participación de 1.000 personas.

Relacionado Comer ultraprocesados sube el riesgo de cáncer digestivo

“Nuestra microbiota es un pueblecito y tenemos en ese pueblecito bacterias específicas que producen, por ejemplo, neurotransmisores, (...) que son como los mensajeros del cerebro”, explicó para apuntar que esos neurotransmisores trasladan señales hacia el cerebro a través del nervio vago y, en dirección contraria, desde el cerebro al intestino, lo que genera distintos efectos.

Afectación psicológica

“Cuando tú estás estresado, esas señales pueden llegar al intestino y alterar nuestra microbiota”, ejemplificó para advertir de que el estrés altera la motilidad del intestino. En paralelo, cuando se padecen problemas digestivos, como inflamación, el nervio vago puede enviar la señal de inflamación al cerebro, desencadenando neuroinflamación y afectación psicológica, por lo que se puede percibir un aumento de ansiedad, estrés o niebla mental.

Igualmente, la relación entre cerebro y salud digestiva tiene repercusiones positivas cuando se cuidan. En este sentido, Marín señaló que dar un paseo después de comer ayuda a la secreción de serotonina, que favorece los movimientos intestinales y mejores digestiones. Asimismo, resaltó que tener una buena salud digestiva ayuda a estar más calmado, en paz y vital. “Yo siempre digo, cuando vas a comer, haz tres cosas. Respira, inspira en cuatro, suelta en cuatro. El primer bocado, mastícalo 20 veces y espera 30 segundos al siguiente. Y no estés con el móvil o haciendo una actividad porque eso lo que hace es potenciar nuestro nervio bajo y ayudar a que funcione bien”, destacó.

La encuesta, de la que Farmasierra presentó los resultados nacionales, revela que solo dos de cada 10 españoles creen tener buenos conocimientos sobre salud digestiva, al tiempo que solo el 18 por ciento prioriza su salud digestiva en el día a día. Esto contrasta con el hecho de que el 77 % considera que la salud digestiva es muy o extremadamente importante para su bienestar, así como con la frecuencia de los síntomas digestivos, pues hasta el 87 por ciento de encuestados afirma haber experimentado al menos uno en el último año.

Relacionado Los hospitales de la provincia de Ourense optimizan los diagnósticos de afecciones digestivas

Los síntomas digestivos más comunes son los gases, que experimentaron el 39% en los últimos 12 meses, y las flatulencias (37%), seguidos de la hinchazón abdominal (36%), el estreñimiento ocasional (33%) y la diarrea ocasional (32%).