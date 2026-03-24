Comer ultraprocesados sube el riesgo de cáncer digestivo

La Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) alerta de que “las personas que consumen mayor cantidad de alimentos ultraprocesados diariamente presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago y de estómago que quienes los consumen en menor medida”.

Se trata de una de las conclusiones del estudio realizado por la UMH que fue publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition. Los resultados del análisis, que incorpora datos de más de mil participantes, se suman a “la evidencia científica que desaconseja el consumo habitual de alimentos ultraprocesados”, según indicó la institución académica en un comunicado.

Los grandes consumidores tenían más del doble de probabilidad de desarrollar en el futuro cáncer de esófago

En el estudio de casos y controles “Panesoes”, los investigadores analizaron la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de desarrollar tres tipos de cánceres digestivos: esófago, estómago y páncreas. Para ello, utilizaron datos de 1.218 participantes reclutados en cuatro hospitales de Alicante y cinco de Valencia. Entre ellos se incluyeron 193 casos de cáncer de esófago, 412 de estómago, 161 de páncreas y 452 personas sin cáncer, cuyos datos sirvieron como “grupo de control”.

Estilos de vida

Tras ajustar los resultados por distintos factores sociodemográficos y estilos de vida como edad, sexo, tabaquismo, consumo de alcohol o nivel educativo, los investigadores observaron que las personas con mayor consumo de alimentos ultraprocesados (más de 148 gramos al día) presentaban un riesgo “significativamente mayor” de padecer cáncer de esófago y de estómago.

En este sentido, la investigadora del grupo de Epidemiología de la Nutrición de la UMH (Epinut UMH) y primera firmante del estudio Laura Torres Collado señaló que “cada vez hay más evidencia de que determinados patrones dietéticos, especialmente aquellos con alto consumo de alimentos ultraprocesados y bajo de alimentos ricos en fibra, como las frutas, verduras y legumbres, pueden favorecer el desarrollo de algunos cánceres como los digestivos”. Además, Torres subrayó que los “grandes” consumidores tenían “más del doble de probabilidad de desarrollar cáncer de esófago”, ya que el riesgo era “2,3 veces mayor”, lo que equivale a “un incremento del 129 por ciento respecto a quienes consumían menos estos productos”.

En el estudio no se observaron asociaciones significativas entre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de padecer cáncer de páncreas

En el caso del cáncer de estómago, de acuerdo con la investigadora, el riesgo fue “1,56 veces mayor”, es decir, “un 56% más alto”. No obstante, en el estudio no se observaron asociaciones “significativas” entre el consumo de ultraprocesados y el cáncer de páncreas.

Los alimentos ultraprocesados son aquellos que se elaboran industrialmente con sustancias derivadas de los alimentos, junto con aditivos alimentarios e ingredientes “superfluos” como los colorantes, además de “con poca o ninguna presencia de ingredientes frescos”. Desde el punto de vista nutricional, según la UMH, suelen contener cantidades “elevadas” de grasas totales, saturadas y trans, sal y azúcares simples, además de presentar “un menor contenido de fibra y micronutrientes”.

Excesivo consumo

Por su parte, el investigador del grupo Epinut de la UMH y también firmante del estudio Alejandro Oncina Cánovas apuntó que el aumento del consumo de estos productos puede provocar “un exceso de calorías y un desequilibrio en la ingesta de nutrientes”. El experto indicó que, en los últimos años, “el consumo de ultraprocesados ha aumentado en muchos países” y aseveró que en algunas sociedades de ingresos medios y altos estos productos representan “entre el 50% y el 60% de la energía total consumida a diario”, lo que desplaza “patrones dietéticos tradicionales basados en alimentos frescos y preparaciones caseras como la dieta mediterránea”. En el caso de España, Oncina remarcó que los alimentos ultraprocesados representan “más del 30% de las calorías totales que se consumen en los hogares”.

De otro lado, el director del grupo Epinut de la UMH y líder del estudio, el profesor Jesús Vioque, destacó que el análisis permitió, también, identificar qué categorías de ultraprocesados podrían estar más relacionadas con estos tumores digestivos.