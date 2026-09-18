Un 48% de españoles ya cuidó de un enfermo con alzheimer

Casi la mitad de los españoles tuvo a su cargo en algún momento a una persona con alzheimer, en concreto, el 47,7%, según reveló el Estudio Sanitas sobre Alzheimer 2026 de la compañía aseguradora, que muestra que “esta experiencia, directa o cercana, contribuye a una mayor conciencia social sobre el impacto que la enfermedad tiene en toda la comunidad”.

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En concreto, evidencia las consecuencias “no solo en los pacientes, sino también en quienes los acompañan y cuidan en su día a día”, expone el trabajo, que concreta en un 10,4% los que han afirmado ser cuidadores principales en sus hogares.

Así, y con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la investigación indica que el 64% de los españoles considera que esta enfermedad cambia por completo la vida de todo el entorno familiar, frente a apenas un 5,4% que cree que afecta principalmente a la persona diagnosticada.

Normalizar los olvidos

Además, el estudio señala que el 94,5% reconoce que cuidar a una persona con alzheimer afecta de forma importante a la salud física y emocional del cuidador. Al respecto, el 83,7% afirma que necesitaría orientación adecuada o se sentiría perdido ante un diagnóstico en la familia. En este sentido, solo el 12,5% tendría claro qué pasos dar si una persona cercana fuera diagnosticada de forma repentina, mientras que el 53,2% precisaría de orientación formal.

De hecho, el 44,8% considera que las familias deberían contar siempre con ayuda y orientación especializada desde el mismo momento del diagnóstico inicial, incluso en las fases iniciales de la enfermedad para sobrellevar mejor el proceso.

Por otra parte, el informe muestra que el 52,3% considera que la patología afecta únicamente a la memoria, a la vez que un 44,7% cree que los fallos de memoria forman parte normal del envejecimiento. Sobre ello, incide en que el 63,6% explica que uno de los principales motivos por los que se retrasa la consulta médica es normalizar los olvidos y atribuirlos simplemente a la edad.

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Otros datos muestran que el 79,6% cree que el cuidado profesional debería incluir apoyo psicológico para la familia desde el primer día. Junto a ello, indica que la ayuda profesional en el domicilio es el recurso más valorado para evitar el agotamiento (64,6%), que el 80,3% considera que la tecnología puede ayudar en la atención y que los sistemas de geolocalización (64,3%) generan mucha confianza.

CaixaBank y la Fundación Pasqual Maragall impulsan la investigación de esta afección

CaixaBank y la Fundación Pasqual Maragall lanzaron de forma conjunta una campaña benéfica con el objetivo principal de atraer donaciones ciudadanas e institucionales que promuevan la investigación sobre el alzheimer. Esta iniciativa solidaria estará completamente activa desde el 18 hasta el 27 de septiembre, en el marco especial de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer.

Tras la gran experiencia acumulada durante el año pasado, la cual estuvo limitada únicamente al territorio de Catalunya, la iniciativa se extiende ahora a toda España para ampliar significativamente su alcance y aumentar los recursos económicos destinados a la investigación científica de dicha enfermedad, según informa la propia fundación a través de un comunicado emitido ayer. La campaña, presentada oficialmente bajo el nombre: La investigación del alzheimer tiene nombre y apellido, aceptará de manera sencilla todo tipo de donaciones económicas a través de canales digitales muy accesibles como Bizum, formulario web y las aplicaciones móviles de CaixaBank e Imagin.

Por su parte, la directora general adjunta de la Fundación Pasqual Maragall, Glòria Oliver, aseguró que esta relevante iniciativa “refleja el valor de sumar esfuerzos y de establecer alianzas comprometidas con el alzheimer”.

Al mismo tiempo, el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Pareda, celebró la oportunidad de poder hacer una valiosa aportación “a la importante labor diaria” que realiza la Fundación en la lucha constante contra esta patología.

A través de esta colaboración estratégica de gran alcance, ambas entidades buscan sensibilizar de forma profunda a toda la sociedad sobre la imperiosa necesidad de apoyar la ciencia médica.

El propósito de la inciativa es financiar proyectos de investigación innovadores que permitan avanzar progresivamente hacia un diagnóstico temprano, un tratamiento mucho más eficaz y la búsqueda de soluciones reales.