Casi 500 médicos piden un Estatuto Marco propio frente a Sanidad

Alrededor de 500 médicos y facultativos se manifestaron frente al Ministerio de Sanidad al inicio de una nueva semana de huelga para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el departamento de Mónica García y varios sindicatos, y reclamar un texto propio que recoja sus singularidades. La protesta, que partió del Congreso de los Diputados, forma parte de las jornadas de huelga convocadas hasta el viernes por el Comité de Huelga, integrado por CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’Mega.

Los manifestantes corearon frases como “Mónica, ponte tú la bata” o “ministra, somos tus rehenes”, mientras la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, criticó la falta de reuniones con las administraciones y el “peloteo” entre ellas para dar respuesta a sus demandas. Hernández calificó de “trampa” el acuerdo anunciado por el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica, insistiendo en que buscan reunirse directamente con el comité de huelga.

Entre sus demandas destacan una jornada laboral justa, reducción de guardias obligatorias y una clasificación que no diluya competencias. María Amat, de la Asociación MIR España, pidió que los médicos residentes dejen de ser la “mano de obra barata”, evitando guardias de 24 horas y pudiendo conciliar trabajo y vida personal.

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, defendió unas condiciones laborales dignas y criticó el trato “inhumano” que reciben los médicos. Fuster y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, destacaron la necesidad de un Estatuto Marco propio y denunciaron la sobrecarga asistencial y la competencia con la inmigración en la sanidad pública.