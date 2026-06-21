La era del 5G y WiFi 6 reduce la paciencia ante los errores de conexión
CONECTAD@S
Los españoles exigen un internet sin cortes en una sociedad cada vez más digital
La conexión a internet ha dejado de ser un simple complemento para convertirse en una necesidad cotidiana. De hecho, para muchos españoles tiene una importancia similar a la del agua o la electricidad, una percepción que refleja hasta qué punto la vida diaria depende ya del entorno digital.
El auge de las plataformas de vídeo, las videollamadas, el teletrabajo y las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial ha aumentado la exigencia de los usuarios, que demandan conexiones más estables y con una respuesta inmediata. Cuando aparecen problemas, la reacción suele ser de frustración. Más de un tercio de los usuarios reconoce que los cortes o las interrupciones les generan enfado, mientras que otros incluso admiten sentir ansiedad.
Las situaciones en las que una mala conexión resulta más molesta son las compras por internet, las actividades profesionales y las videollamadas. Son momentos en los que unos pocos segundos de espera o una imagen congelada pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Según los datos del estudio “Desafío de la latencia”, realizado por NetQuest para DE-CIX, el que el 63,4% de los españoles cree que un internet sin interrupciones es tan importante o casi como tener agua o electricidad. Además, la paciencia con la que se afronta la carga de los sitios web o los servicios en línea ha cambiado en los últimos años. Actualmente, los españoles son capaces de esperar entre uno y cuatro segundo (36%) o entre cinco y diez segundos (32,6%) antes de dejar que la frustración se apodere de ellos.
Frente a hace cinco años, el 29,2% de los encuestados reconoce que son mucho menos pacientes, aunque la mayoría (56,9%) mantiene que tiene la misma paciencia. Actualmente, un 13,6% se frustra si una web, aplicación o vídeo tarda menos de un segundo en responder. Por último, un internet deficiente es para el 88% de los encuestados un motivo para cambiar de proveedor.
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