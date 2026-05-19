La mitad de los gallegos tiene problemas de sueño

El 58% de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, aunque solo un 28% afirma sufrirlos de forma recurrente, diez puntos menos que la media nacional (38%), según el I Barómetro sobre Trastornos del Sueño en España elaborado por la biofarmacéutica Takeda. Además, el 99% considera que dormir bien es fundamental para la salud, pero únicamente el 18% cree que el sueño se cuida al mismo nivel que la alimentación o el ejercicio físico.

Durante la presentación del estudio en A Coruña, la directora médica de Takeda, Carmen Montoto, aseguró que “los gallegos son de los que mejor duermen en España”, aunque advirtió de que “dormir mal de forma habitual no debería normalizarse” y recordó que “establecer unas rutinas pequeñas pueden tener grandes efectos de mejora”.

Montoto alertó además de que “detrás de determinados síntomas pueden existir trastornos del sueño infradiagnosticados que afectan de forma importante a la calidad de vida”, subrayando que el objetivo del barómetro es mejorar la concienciación sobre patologías como la narcolepsia.

La Atención Primaria

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Pilar Rodríguez Ledo, destacó que la Atención Primaria “desempeña un papel fundamental en la identificación precoz de los trastornos del sueño”, ya que el médico de familia suele ser “en muchos casos, el profesional sanitario más cercano y accesible para los pacientes”.

El estudio refleja también una diferencia entre la importancia que se concede al descanso y los hábitos reales. Un 64% de los gallegos considera que no se cuida lo suficiente la salud del sueño. Además, el 60% duerme entre siete y ocho horas diarias, por encima de la media nacional (56%), mientras que un 38% no alcanza el tiempo mínimo de sueño recomendado.

Otro de los datos destacados es el efecto de las pantallas: un 22% de los gallegos considera que el uso del móvil, la tablet o el ordenador antes de dormir no influye en la calidad del sueño, casi el doble de la media nacional (13%). El barómetro también refleja diferencias según el perfil de la población. Las mujeres gallegas declaran con mayor frecuencia problemas de sueño (31,4% frente al 25,2% de los hombres) y son también las que más han percibido cambios en su descanso en el último año como para acudir a un profesional.

Por edades, los jóvenes de entre 18 y 34 años muestran algunos de los hábitos de descanso más desfavorables. Además, el estudio indica que el 47% de los gallegos afirma saber qué es la narcolepsia, mientras que un 32% reconoce no haber oído hablar nunca de ella, “lo que evidencia un amplio margen de mejora en información y sensibilización”.

El barómetro también pone de manifiesto que un 30% de los gallegos experimenta problemas de sueño de manera ocasional. A pesar de que Galicia se sitúa por debajo de la media estatal en trastornos recurrentes, el estudio insiste en la necesidad de mejorar los hábitos de descanso y la detección precoz de posibles patologías. Takeda subraya que existe una “clara brecha entre la relevancia que se otorga al descanso y el cuidado real que se le dedica”.