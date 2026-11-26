Los alumnos de la ESO que hacen un uso superior a 3 horas diarias entre semana de aplicaciones sociales obtienen, en promedio, puntuaciones 11 puntos inferiores -sobre 500- en el desempeño educativo. Así lo refleja el proyecto publicado por la Fundación BBVA “Transformación digital en las aulas: evaluación, desafíos y estrategias, que obtuvo una Ayuda Prismas y Problemas en 2023”, en el que el investigador José Manuel Cordero y su equipo aplicaron técnicas econométricas y de aprendizaje automático -“machine learning”- para tratar los microdatos de una muestra cercana a los 200.000 estudiantes, de cuatro grandes bases de datos educativas: PIRLS, TIMSS, PISA e ICILS.

La investigación precisa que esta asociación negativa no aparece en el uso intensivo de videojuegos o de consumo de vídeos ni tampoco en el uso intensivo de las redes durante los fines de semana, lo que podría apuntar a un efecto negativo adicional causado por las distracciones de las notificaciones de las redes sociales. Asimismo, concluye que esa relación negativa se aprecia con más intensidad en los segmentos socioeconómicos más altos y, especialmente, en competencias de matemáticas y ciencias.

También se detectó una asociación positiva en el desempeño de los estudiantes que presentan mayores competencias digitales críticas y saben distinguir fuentes fiables de contenidos engañosos (8,7 puntos más en lectura, 6,8 en Ciencias y 4,6 en Matemáticas). El estudio también encontró que el uso educativo de la tecnología mejora la comprensión lectora cuando se orienta a buscar información y se realiza en el hogar del alumno, como concluían sus resultados preliminares. El objetivo del Programa Prismas y Problemas es promover proyectos de investigación aplicada orientados a resolver retos actuales concretos: en el caso de este proyecto, al de la “Digitalización y dispositivos móviles en la enseñanza”.

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“El problema de las redes sociales es que muchas veces puedes querer estar estudiando pero las distracciones del dispositivo hacen que no le dediques el tiempo que quieres. Esto nos pasa también a los adultos, aunque podemos decidir cuando apartar el móvil”, explica el profesor Cordero. En cambio, precisa que los jóvenes de 15 o 16 años, en cuanto suena una notificación, “ya puede que estén mirando el móvil. Puede haber ahí una distracción, aunque los datos no nos permiten determinar qué parte del efecto se debe a la distracción y qué parte al desplazamiento del tiempo de estudio”, añade.

A esta tesis del “efecto distracción” se suma otro dato percibido en el estudio: esa asociación negativa no se detecta los fines de semana. “No parece incidir el hecho de que se haga un uso intensivo. Es en los días entre semana”, señala Cordero .