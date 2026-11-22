Hubo un tiempo en el que una simple rama de acebo podía decidir quién mandaba en casa. Al menos, eso decía una antigua superstición británica: si las hojas tenían muchas espinas, el hombre llevaría las riendas del hogar; si eran más lisas, sería la mujer. Hoy puede parecernos una ocurrencia divertida, pero es solo una de las muchas historias que rodean a esta planta que cada diciembre vuelve a nuestras casas.

Lo curioso es que esa diferencia entre las hojas existe realmente. En un mismo acebo, las ramas más bajas suelen tener hojas con espinas muy marcadas, mientras que las situadas a mayor altura pueden ser bastante más lisas. Es una característica que se relaciona, entre otros factores, con la defensa frente a los animales que se alimentan de sus hojas. Una peculiaridad de la naturaleza acabó alimentando toda una superstición doméstica.

Pero la historia del acebo empezó mucho antes de que decorásemos nuestras casas por Navidad. En distintos lugares de Europa existía la costumbre de llevar ramas verdes al interior de las viviendas durante el invierno. Cuando los árboles perdían las hojas y los días eran cada vez más cortos, las plantas que permanecían verdes se asociaban con la vida, la protección y la esperanza de que regresara la primavera.

El acebo encajaba perfectamente en esa tradición. Y no era difícil entender por qué: en pleno invierno, cuando casi todo parecía apagado, el contraste de sus hojas verdes con los frutos rojos llamaba la atención. Mientras buena parte del paisaje cambiaba con el frío, él conservaba sus hojas brillantes. Con el paso de los siglos, aquellas costumbres fueron conviviendo con las celebraciones cristianas y el acebo encontró su sitio en la Navidad. Sus hojas espinosas y sus frutos rojos adquirieron también significados religiosos, aunque su presencia en las casas venía de mucho antes.

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Hay otro detalle que suele sorprender: no todos los acebos tienen esos frutos rojos tan característicos. Existen ejemplares masculinos y femeninos, y solo estos últimos pueden producirlos después de la polinización. Por eso, un acebo puede crecer perfectamente sano y no lucir nunca las pequeñas esferas rojas que tanto asociamos con diciembre. Además, aunque resulten muy vistosos, esos frutos no son para comer: pueden provocar una intoxicación si los ingerimos. Es una precaución importante cuando se utilizan ramas con frutos en casas donde hay niños pequeños.

En Galicia no tenemos que buscarlo únicamente en los escaparates. El acebo forma parte de nuestros bosques y cumple allí una función importante. Su follaje espeso ofrece refugio a las aves durante el invierno, y sus frutos sirven de alimento a distintas especies cuando escasean otros recursos. Lo que para nosotros es un adorno, para algunos animales puede ser una ayuda en los meses más difíciles.

Precisamente por eso, conviene no cortar ramas de acebo silvestre para llevarlas a casa. Además de las restricciones que puedan existir, retirarlas supone quitar alimento y refugio a la fauna. Si queremos utilizarlo en una decoración, es mejor recurrir a material cultivado y de procedencia legal.

Para quienes trabajamos con flores, el acebo tiene algo especial. No necesita grandes combinaciones para resultar atractivo. Una pequeña rama puede dar carácter a una corona, acompañar un centro de mesa o aportar ese toque navideño que todos reconocemos. Y resulta llamativo pensar que, entre tantas modas y tendencias, una planta que ya decoraba hogares hace siglos siga teniendo un lugar reservado cada invierno.

Quizá esa sea la parte más interesante de su historia: el acebo ha pasado de las antiguas creencias populares a las celebraciones actuales sin dejar de ser una planta de nuestros bosques. Nosotros hemos cambiado las costumbres, los adornos y hasta el significado de sus ramas. Él sigue haciendo lo de siempre: mantenerse verde cuando llega el frío.

@achillea.flowers