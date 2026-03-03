Los adolescentes ponen más límites a las redes sociales

La generación que ha crecido con el móvil en la mano empieza a cuestionar su relación con las redes sociales.

La generación que ha crecido con el móvil en la mano empieza a cuestionar su relación con las redes sociales. Aunque siguen siendo un espacio clave para socializar y expresarse, cada vez más adolescentes reconocen que la conexión constante no siempre les hace sentir bien. La saturación digital, la dificultad para concentrarse, el cansancio y la presión por la imagen influyen en su bienestar.

Según el informe “Así somos, el estado de la adolescencia en España”, de Plan International, el 36% de las chicas y el 27% de los chicos admiten que pasan más tiempo en redes del que les gustaría. Entre los jóvenes de 17 a 21 años, la cifra alcanza el 51%. Muchos relacionan este uso excesivo con malestar emocional y problemas de atención.

La adolescencia es una etapa especialmente sensible, ya que el cerebro todavía está desarrollando funciones como la atención sostenida, el control de impulsos y la regulación emocional. Un entorno basado en notificaciones constantes, “likes” y validación inmediata puede reforzar la dependencia de estímulos externos y aumentar la vulnerabilidad emocional. Cuando el cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea, la ausencia de respuesta puede generar ansiedad o sensación de rechazo.

Además, la comparación continua con cuerpos y estilos de vida idealizados puede afectar la autoestima y la relación con la propia imagen. A esto se suma la necesidad de estar siempre disponible y el uso nocturno del móvil, que altera el descanso y repercute en el estado de ánimo y la concentración al día siguiente.

Las consecuencias de esta exposición digital excesiva pueden extenderse en el tiempo, llegando a la vida adulta. El Cigna Healthcare International Health Study indica que el 49% de los españoles no siente que pertenezca a su comunidad, y que uno de cada tres se percibe socialmente excluido, lo que refleja vínculos interpersonales más frágiles en la era digital.

Ante este contexto, los expertos recomiendan establecer límites: reducir la exposición pública del perfil, limitar la audiencia a personas de confianza, priorizar contenidos temporales frente a publicaciones permanentes, hacer pausas digitales periódicas y compartir menos contenido centrado en la imagen personal. No se trata de abandonar las redes, sino de utilizarlas de forma más consciente para proteger la salud emocional.