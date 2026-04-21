Un afortunado se lleva más de 5,5 millones en esta habitual villa vacacional en España

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de abril, ha marcado un antes y un después en la vida de un afortunado apostante que ha logrado hacerse con el botín acumulado de la Primera Categoría. La combinación ganadora, integrada por los números 01, 21, 23, 25, 31 y 46, junto al complementario 20 y el reintegro 0, ha permitido que un solo boleto de seis aciertos perciba la impresionante cifra de 5.557.897,33 euros.

La suerte ha decidido viajar hasta un conocido lugar vacacional de la costa andaluza, donde se ha validado el boleto premiado. En concreto, la administración responsable de repartir esta fortuna ha sido el Despacho Receptor nº 50.465 de Nerja, en la provincia de Málaga, situado en la céntrica Plaza de la Ermita. El municipio, famoso por su atractivo turístico, celebra ahora este gran hito económico que sitúa a la localidad en el mapa de la fortuna nacional.

Otros premios

Además del gran premio obtenido en tierras malagueñas, el sorteo ha dejado otros tres grandes beneficiados en la Segunda Categoría, repartiendo premios de 68.166,04 euros en Santoña, Paracuellos del Jarama y Mula.