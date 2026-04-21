El lado correcto de la Hisotoria

Los fabricantes del relato monclovita pretenden colocar a Pedro Sánchez en el lado correcto de la Historia, una frase hecha de cuya certeza es legítimo dudar. Porque, ¿cuál es el lado correcto de la Historia? El lado correcto de la Historia es, en efecto, el de la paz, pero nunca traicionar a la UE alineándose con dictaduras comunistas como la de China sin exigir libertad de prensa, excarcelación de miles de presos políticos y respecto a los derechos humanos. El lado correcto de la Historia no es negar las dictaduras comunistas venezolana y cubana, colaborando con sus dirigentes durante años, estimulando las sospechas de financiación ilegal con dinero procedente de Caracas.

El lado correcto de la Historia son las víctimas del terrorismo y el respeto a la Ley, y no pactar con los herederos políticos de ETA o golpistas del separatismo catalán por interés personal y partidista vulnerando la lealtad a España y a los españoles, e ignorando la separación de poderes y el Estado de Derecho. El lado correcto de la Historia no es excarcelar por la puerta de atrás a etarras sanguinarios para mantenerte en el poder con votos de Bildu. Tampoco amnistiar a socios condenados por el Supremo o huidos de la Justicia como Puigdemont.

El lado correcto de la Historia no es arrinconar a la monarquía parlamentaria y desenterrar el odio guerracivilista mientras sepultas los logros de la Transición

El lado correcto de la Historia no es blanco ni negro, porque tiene matices, pero no es la extrema izquierda radical ni tampoco la extrema derecha fanática. El lado correcto de la Historia no son la demagogia ni el populismo, el arte fulero del engaño electoral, la propaganda como finalidad de manipulación del votante mientras te haces notorio por faltar a la verdad, incumplir la palabra dada y cambiar de opinión sin escrúpulos ni justificación. El lado correcto de la Historia no es negar la corrupción investigada, atribuirla a bulos de extrema derecha, pseudomedios y jueces fachas. El lado correcto de la Historia no es colonizar mediante okupación temeraria las principales instituciones del Estado desde la Fiscalía y Abogacía del Estado al Tribunal Constitucional pasando por empresas estratégicas como Telefónica o Indra.

El lado correcto de Historia no es tapar el caso Begoña, enchufar a tu hermano sin pudor, promover ministros y dirigentes de prostíbulo mientras predicas el feminismo militante radical o financias tu elección, presuntamente, con dinero procedente de dudosas saunas, bajo sospechosas cajas de cartón y con Koldo el recluso como custodio de tus avales. El lado correcto de la Historia no es gobernar por decreto de espaldas al Parlamento, no presentar los Presupuestos del Estado durante tres años consecutivos incumpliendo la Constitución ni permanecer en la Moncloa a costa de cesiones al chantaje de tus socios mientras fomentas la desigualdad territorial y entre españoles. El lado correcto de la Historia no es arrinconar a la monarquía parlamentaria y desenterrar el odio guerracivilista mientras sepultas los logros de la Transición. El lado correcto de la Historia no es dividir ni enfrentar a la ciudadanía ni estimular la polarización para movilizar a tu electorado. O sea, ¿cuál es el lado correcto de la Historia?