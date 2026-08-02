Alfredo López, biólogo: “Las orcas no suponen un peligro para el ser humano”

El biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (Cemma), Alfredo López, aseguró que las orcas “no suponen en absoluto un peligro” para el ser humano, ya que se alimentan “solamente de atún”.

Ante las últimas interacciones de estos mamíferos con barcos en aguas gallegas, que provocaron diversos incidentes con veleros en los pasados días y el hundimiento de uno de ellos a 1,3 millas del cabo de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), surgió la duda alrededor del porqué del comportamiento de estos animales.

Al respecto, el responsable de la organización no gubernamental explicó que la interacción entre orcas y humanos es algo que se remonta a hace miles de años. De hecho, relató que en la pesca de almadraba, en el Estrecho de Gibraltar, las orcas espantaban al atún hacia ellas.

Migración del atún rojo

Y es que estos mamíferos residen en las aguas del Estrecho en los meses invernales y es al final de la primavera cuando empiezan a subir en grupos hacia el norte peninsular, coincidiendo con la migración del atún rojo por aguas atlánticas. “Pasó un grupo o dos en el mes de julio y ahora subirán el resto”, indicó.

En este contexto, Alfredo López apuntó a 2020 como un año determinante, en el que las orcas incorporaron un nuevo comportamiento: el contacto físico. “No sabemos por qué se produjo ese cambio. Interpretamos que puede ser porque identifican los barcos en velocidad como un peligro y lo intentan parar”, explicó el biólogo.

Estas interacciones las realizan en solitario o pequeños grupos de dos a cuatro ejemplares, ya que no suelen avistarse grupos más numerosos. Además, suelen darse debido a que las orcas se mueven en busca de alimento -atún- y se encuentran barcos por el camino. Igualmente, López aseguró que la cantidad de orcas esta temporada estival es “brutalmente menor” a años anteriores.

“Las interacciones en términos globales disminuyeron de media en un 25%”

El biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (Cemma), Alfredo López, alertó: “En términos globales las interacciones disminuyen, solo que hay que verlo de forma conjunta, comparando interacciones de un año con otro, porque si se observan localmente puede dar esa sensación de que aumentan en un sitio localmente y disminuyen en otro”, afirmó, resumiendo que estas se redujeron con respecto a la media de años anteriores en un 25%.

Respecto al resto de verano y la presencia de este mamífero en las costas gallegas, Alfredo López ha indicado que no se puede avanzar una estimación de su cantidad, ya que “siempre es una sorpresa”.

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