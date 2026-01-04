Anogramma, el helecho del tiempo que abunda en Galicia

En las formaciones rocosas de zonas sombrías y húmedas de nuestros montes así como en las grietas de los muros, podemos observar, entre los musgos que cubren las rocas y las grietas de las mismas, ejemplares de Anogramma leptophylla.

Es un pequeño helecho anual o bienal, conocido popularmente como helecho del tiempo e incluido actualmente en la familia de las Hemionitidáceas. Anteriormente, y aún hoy, lo podemos encontrar formando parte de la familia de las Pteridáceas.

Es un pequeño helecho anual o bienal, conocido popularmente como helecho del tiempo

Su nombre genérico, anogramma, deriva de las palabras griegas ano que significa “hacia arriba” y gramma que significa “línea” haciendo referencia a que los soros se disponen en línea en el ápice de las frondes. El epíteto específico leptophyllla, proviene del gripo lepto que significa “frágil, delgada” y phyllon, que significa “hoja”, aludiendo a la fragilidad de sus delgadas frondes.

Ejemplar del también conocido como helecho del tiempo.

Su aporte es frágil y delicado. Presenta un rizoma muy corto y poco desarrollado, cubierto de escamas linear lanceoladas, opacas y ferruginosas en la base y traslúcidas en el resto. Puede alcanzar los quince centímetros de altura. Tiene pocas frondas, erectas, membranas, de color verde y muy distintas entre ellas. Las más externas están menos desarrolladas, poseen láminas pinnadas o bipinnnadas en forma de abanico y son estériles; las interiores son bi o tripinnadas, con pinnulas más estrechas y fértiles. Cuando jóvenes son pubescentes. Poseen un peciolo delgado, brillante, parduzco amarillento, que es más largo que la misma lámina. Los esporangios, de forma esferoidal y sin indusio, es decir, sin estructura protectora, se disponen en filas alrededor de las terminaciones de los nervios secundarios en el envés de las frondes fértiles. Es frecuente observarlos al mismo tiempo con diferente coloración, verdes, rojizos y rojizos muy oscuros, dependiendo del distinto grado de maduración de las esporas. Cuando las esporas caen se vuelven trasparentes. Esporula a partir del mes de marzo. Las esporas permanecen en la tierra y germinan con las primeras lluvias otoñales.