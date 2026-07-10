Qué es la aporofobia: el rechazo a las personas en situación de pobreza explicado

Te contamos qué es la aporofobia, el significado del rechazo a las personas pobres y cómo se manifiesta.

La aporofobia es el rechazo, miedo, aversión o desprecio hacia las personas en situación de pobreza, especialmente hacia quienes viven en exclusión social o carecen de un hogar. Aunque el término ha ganado visibilidad en los últimos años, sigue siendo una de las formas de discriminación menos conocidas y más invisibilizadas.

La palabra fue acuñada en la década de los 90 por la filósofa española Adela Cortina, quien consideró necesario poner nombre a una realidad comparable a otras formas de odio como el racismo, la xenofobia o la LGTBIfobia. El término procede de los vocablos griegos áporos (sin recursos) y phobos (miedo o rechazo).

En 2017, la Real Academia Española (RAE) incorporó oficialmente la palabra aporofobia a su diccionario, un paso considerado clave para reconocer y visibilizar este tipo de discriminación.

¿Qué significa la aporofobia?

La aporofobia no consiste únicamente en una actitud individual de rechazo hacia las personas pobres. Expertos y organizaciones sociales la consideran una discriminación estructural que condiciona la forma en la que parte de la sociedad percibe a quienes viven en la pobreza.

Este fenómeno suele manifestarse mediante estereotipos que responsabilizan a las personas de su propia situación económica, atribuyendo la pobreza a la falta de esfuerzo o voluntad e ignorando factores como el acceso a la vivienda, la educación, el empleo, la salud o las oportunidades.

¿Cómo se manifiesta la aporofobia?

La aporofobia puede adoptar distintas formas, algunas muy visibles y otras más difíciles de identificar. Entre las más frecuentes se encuentran:

Insultos, burlas y humillaciones

Invisibilización o trato degradante

Discriminación en el acceso a servicios públicos o prestaciones

Discursos que criminalizan la pobreza

Agresiones físicas y delitos de odio

Las personas en situación de sinhogarismo son uno de los colectivos más expuestos a este tipo de violencia debido a su especial vulnerabilidad.

Los estudios sobre delitos de odio reflejan que las personas sin hogar sufren con frecuencia este tipo de discriminación.

Según datos de entidades especializadas, el 47 % de las personas en situación de sinhogarismo afirma haber sufrido algún incidente o delito de odio, mientras que el 81 % asegura haber sido víctima en más de una ocasión.

Las agresiones pueden ir desde insultos o amenazas hasta ataques físicos, e incluso llegar a causar la muerte en los casos más graves.

La pobreza no es una elección

Diversas organizaciones sociales recuerdan que el sinhogarismo no es consecuencia de una decisión personal, sino del resultado de múltiples factores sociales, económicos y personales que pueden desembocar en la pérdida de la vivienda.

En este sentido, Naciones Unidas ha advertido de que el acceso a una vivienda digna forma parte de los derechos humanos básicos, por lo que la exclusión residencial supone una vulneración de derechos fundamentales.

¿Cómo combatir la aporofobia?

Las organizaciones que trabajan con personas sin hogar consideran que la mejor herramienta para prevenir la aporofobia es garantizar el acceso a una vivienda estable y reforzar las políticas de inclusión social.

Modelos como Housing First, centrados en facilitar primero un hogar y después el resto de apoyos sociales, han demostrado reducir la discriminación y favorecer la integración de las personas en situación de exclusión.

Además, especialistas insisten en la necesidad de combatir los estereotipos, promover un tratamiento respetuoso desde las instituciones y los medios de comunicación y reconocer la aporofobia como una vulneración de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.