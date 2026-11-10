Arranca la COP31 en Turquía tras varias crisis climáticas

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31) arrancó en Turquía con la vista puesta en hallar soluciones al calentamiento global y encontrar puntos en común en materia de financiación tras un año de desastres climáticos. La cita, que se alargará hasta el 20 de noviembre, reúne a representantes internacionales en la ciudad turca de Antalya para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París.

Turquía acoge así el encuentro y ejercerá la Presidencia de la COP, mientras que Australia liderará las negociaciones. Durante la cumbre, España y la UE defenderán acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la electrificación con energías limpias, mientras que las organizaciones ecologistas reclaman compromisos concretos y más recursos públicos para los países en desarrollo. En este sentido, Turquía viene defendiendo un plan estratégico para sustituir una mayor parte del consumo energético mundial por una electricidad generada a partir de fuentes solares o eólicas.

Poco antes del inicio de la cumbre, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los líderes mundiales a “tomarse en serio” la situación climática para poder abordar debidamente la crisis actual. “Hemos entrado en una nueva época de fenómenos climáticos extremos”, lamentó Guterres en un comunicado, donde solicitó a la comunidad internacional a “tomar en serio la idea de cortar cuanto antes las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición”.

Todo apunta a que las negociaciones servirán también para abordar la entrega de los fondos prometidos a los países en desarrollo para favorecer el uso de energías renovables y contribuir a la lucha frente a un mundo cada vez más convulso y caluroso, que vivió este año fuertes olas de calor (especialmente en Europa) e inundaciones devastadoras (como las de Nepal). Así, las energías renovables captaron parte de la atención mundial en un momento en que los países deben hacer frente a las demandas energéticas de la IA.

Se estima que cerca de un centenar de líderes mundiales acudieron a esta cita junto a más de 200 ministros. Sin embargo, aunque Estados Unidos es el mayor emisor a nivel histórico de carbono a nivel mundial, tampoco participará este año. En el encuentro se prevén que los debates entre las partes se centren en la transición justa, la adaptación y la reducción de emisiones. La financiación climática, para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, será un tema prioritario en las negociaciones de esta COP31.