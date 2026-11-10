La huelga general ¿causa o consecuencia?

Ante la inminente huelga general, convocada casi 14 años después de la última, cabe debatir si esta convocatoria por parte de los sindicatos más representativos del Estado español es, como a priori se puede llegar a concebir, una consecuencia de una serie de realidades socioeconómicas imperantes en el país, y que afectan agresivamente a las condiciones de vida, laborales y sociales de los trabajadores, o bien uno de los comportamientos que no dejan de ser la raíz del problema que acaba conllevando consecuentemente a los problemas anteriormente mencionados.

Pese a que desde los propios sindicatos se ha reincidido en negar todo carácter político de la convocatoria, parece curioso que, tras más de una década de inactividad sindical en este ámbito, hayan decidido pasar a la acción justo en el momento en el que un gobierno que lleva ostentando el poder ocho años convoca elecciones.

¿Y si resulta que el trasfondo de esta huelga general esconde una motivación sustancialmente política?

Esta cuestión, además de partir de un supuesto ilegal, por el que cabría la nulidad de la huelga por parte de los tribunales competentes, no refleja más que una capa superficial de bienquedismo, que no busca paliar la compleja situación que sufren los trabajadores y las trabajadoras de España, sino calmar las reacciones de estos ante la crisis en la que viven.

Este tipo de medidas, en este caso iniciadas y promovidas por los sindicatos, pero que tantas otras veces han tenido como altavoces al Gobierno, o a los medios afines a él, no hacen sino alienar aún más si cabe a los asalariados, quienes ven como sus problemas, lejos de lograr remedios, se dilatan, mientras que los encargados de evitarlos no hacen más que brindar al sol en las Cortes Generales o en cualquier evento en el que tengan un micrófono y una cámara delante.

Este miércoles, festivo en Ourense, veremos cómo reacciona la sociedad ante esta huelga discutiblemente politizada y que, lejos de ser una cura para la enfermedad, parece que sólo busca minimizar sus síntomas, dejando que aquella se expanda, sin saber cuánto puede llegar a abarcar.

Martín Gómez Díaz

(Ourense )