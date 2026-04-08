Artemis II realiza con éxito la maniobra camino a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II completaron la primera maniobra para volver a la Tierra después de haber sobrevolado la Luna. Según informó la NASA, la nave Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 20:03 hora del este de Estados Unidos (EEUU) de este martes (es decir, a las 02:03 hora española del miércoles). Esto produjo un cambio de velocidad de 1,6 pies por segundo y guió a la tripulación hacia la Tierra.

“La astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación”, explicó la agencia estadounidense en su web, donde llevan compartiendo actualizaciones de la misión desde su despegue el pasado 1 de abril.

Durante la sesión informativa sobre el estado de la misión, los funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes recibidas de la tripulación durante el sobrevuelo lunar y confirmaron que el USS John P. Murtha zarpó y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

Por el momento, la tripulación se preparará para disfrutar de una noche de descanso reparador antes de un día ajetreado de objetivos de pruebas de vuelo y tareas de regreso, que se producirá el 8 de abril. En este sentido, la NASA remarcó que proporcionará actualizaciones sobre las operaciones de recuperación y las condiciones meteorológicas durante las sesiones informativas diarias sobre el estado de la misión.

Más allá de ello, señaló que la tripulación tiene previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Control manual

Tras las pruebas de la vestimenta, los astronautas tomaron el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar sus modos de control.

La DPA añadió que los astronautas hablaron brevemente con sus colegas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) mediante un enlace de audio. En este marco, Christina Koch ha comentado cómo le impresionó no solo la belleza de la Tierra, sino también la oscuridad que la rodeaba al ser preguntada sobre qué le pareció la vista de la Tierra y la Luna. A su juicio, esto hizo que la vista fuera aún más extraordinaria.

Además, le dijo a la astronauta de la EEI, Jessica Meir, que siempre esperó que volvieran a estar juntas en el espacio, pero que nunca pensó que sería así. En 2019, ambas participaron en la primera caminata espacial exclusivamente femenina. Por su parte, el astronauta Victor Glover explicó que la cápsula Orion ofrecía mucho menos espacio que la EEI y añadió que todo lo que hicieron comenzó con limitaciones de espacio.

La inversión espacial genera “beneficios para la humanidad”

La misión Artemis II alcanzó la cara oculta de la Luna y permitió recoger datos clave durante su fase “más importante”, con varias horas de órbita de la nave Orión. El investigador Vicente Boria Esbert destacó que estas misiones buscan explorar recursos como agua helada o helio-3, con potencial para sostener vida, generar energía y producir combustible para futuras expediciones.

El programa forma parte de una nueva carrera espacial entre EEUU y China, con apoyo de Rusia, y tiene como objetivo establecer bases lunares permanentes y preparar viajes a Marte. Europa contribuyó a través de la Agencia Espacial Europea con tecnología desarrollada por Airbus y GMV. El apagón de comunicaciones, de unos 45 minutos, se debió a que la Luna bloquea la señal, aunque se entrenó para evitar riesgos y se prevé solucionarlo con satélites como el programa Moonlight. Boria subrayó que la Luna “se está contemplando ya como una oportunidad de futuro cercano” y como base para investigar nuevos materiales y energías, además de servir como plataforma para misiones a otros planetas.

También destacó el “impulso” científico y tecnológico que generan estos proyectos, con avances aplicables en comunicaciones o materiales. Finalmente, insiste en que la inversión en exploración espacial “se traduce en beneficios para toda la humanidad aquí en la Tierra”, tanto a nivel científico como en mejoras indirectas para la sociedad.