Artemis II bate el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde la Tierra al llegar a la cara oculta de la Luna

Los cuatro astronautas que están a bordo de la nave Orion orbitan este lunes la Luna, en una misión clave desde el punto de vista científico. Su sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna supone que se bate un récord de la distancia recorrida desde la Tierra por el hombre.

Este domingo, los cuatro astronautas de la misión Artemis II han visto parte de la tan esperada "cara oculta" de la Luna y han podido hacer una foto que difundía poco después la NASA: En esa imagen, se aprecia la Cuenca Oriental del satélite, algo que nunca antes había sido observado por el ojo humano en la historia de la humanidad.

La vista de La Luna desde la nave Orion, durante la misión Artemís II. | NASA

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A partir de las 19 horas de este lunes, La Región ofrece la señal en directo de este recorrido alrededor de la Luna, momento crucial en al misión encomendada Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Esta es la previsión de la misión Artemis II, en hora peninsular española:

15:50h → La tripulación se despierta con una canción. Comienza el sexto día de vuelo.

19:00h → Comienza la transmisión en vivo de la NASA en la que se mostrará el sobrevuelo a la Luna.

19:56h → Artemis II superará el récord de distancia de la misión 'Apolo 13', superando los 400.000 kilómetros de distancia a la Tierra.

20:10h → La tripulación del Artemis II comentará su nuevo récord, aunque sólo se podrá escuchar el audio, sin imágenes.

20:15h → La cabina 'Orión' se prepara para el sobrevuelo: los astronautas apagarán las luces de la cabina y dejarán listas las cámaras y el resto del equipo.

20:45h → Comienza el periodo de observación del sobrevuelo lunar, que durará unas siete horas. La tripulación observará tanto la cara visible como la cara oculta de la Luna. La fase principal dura unas cinco horas.

22:35h → La NASA mostrará imágenes del interior de 'Orión' durante el sobrevuelo a la Luna. La tripulación tiene 35 objetivos para 10 fines científicos. Es posible que puedan ver los lugares de aterrizaje de las misiones 'Apolo 14' y 'Apolo 12'.

00:47h → Se perderá la señal. Durante unos 40 minutos, la NASA perderá, de manera controlada, el contacto con la misión Artemis II.

01:07h → Artemis II alcanzará su punto más alejado de la Tierra, a unos 407.000 kilómetros.

01:27h → El centro de control de la misión Artemis II debería en este momento recuperar la señal de contacto con la nave 'Orión'

02:35h → Los tripulantes de la misión observarán un eclipse solar total, en el que la Luna bloqueará el sol. Durará unos 53 minutos.

03:20h → Finaliza el sobrevuelo lunar y la misión comenzará a enviar imágenes a la Tierra.

Destino, la Luna

La Luna es un satélite excepcionalmente grande en comparación con su planeta, la Tierra: un cuarto del diámetro del planeta y 1/81 de su masa. Es el segundo satélite más grande del sistema solar en relación con el tamaño de su planeta, siendo Caronte el más grande en relación con el planeta enano Plutón. La superficie de la Luna es menos de una décima parte de la Tierra, lo que representa cerca de un cuarto del área continental de la Tierra. Sin embargo la Tierra y la Luna siguen siendo consideradas un sistema planeta-satélite, en lugar de un sistema doble planetario, ya que su baricentro, está ubicado cerca de 1700 km (aproximadamente un cuarto del radio de la Tierra) bajo la superficie de la Tierra.