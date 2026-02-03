As Mouras, mejor mural del mundo

El mural As Mouras, del artista gallego Wedo Goás, creado en el marco del Perla Mural Fest 2025 de Fene, recibió el premio a mejor mural del mundo 2025 en la categoría Expert Spotlight por la plataforma internacional Street Art Cities. Entre los murales y artistas nominados había cinco gallegos: el coruñés Edgar Goás, los vigueses Eva Casais y Delio Rodríguez, el ourensano Mon Devane, y el lucense Diego As. “Juan el afilador”, el mural realizado por Mon Devane en Castiñeiro, en el concello de San Xoán de Río, ya había sido considerado el mejor mural del mundo del pasado mes de julio.

Wedo explicó que “as mouras son seres míticos do folclore galego”, ligados a la fertilidad, la riqueza de la tierra y el misterio del mundo subterráneo, y detalló su representación: mujeres de gran belleza, con cabello dorado o negro, vestidas a veces con ropas blancas o colores vivos, que habitan en covas, ríos o castros, guardan tesoros y se relacionan con la música y la magia. El mural se ubica en Río Cádavo, 9, Perlío, integrando el lateral de dos grandes edificios, y fue elegido entre 25 murales de todo el mundo por un jurado experto, destacando la mitología gallega.

El galardón fue un impulso para el Perla Mural Fest 2025, un festival que, edición tras edición, ha ido consolidando a Fene como uno de los polos del muralismo en Galicia y en el norte peninsular. La obra bebe directamente del imaginario mitológico gallego, reinterpretando la figura de las mouras desde una mirada contemporánea, potente y profundamente simbólica.