La astronauta de la ESA, Sophie Adenot, con el Falcon 9 hacia la Estación Espacial

El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó ayer desde Cabo Cañaveral con la tripulación Crew-12, formada por los astronautas Sophie Adenot (ESA), Jack Hathaway, Jessica Meir (NASA) y el cosmonauta Andrei Fedyaev (Roscosmos), que viajarán a la Estación Espacial Internacional en un vuelo de más de un día a bordo de la nave Dragon, uniéndose a las expediciones 74 y 75 durante aproximadamente nueve meses.

Para su primera misión, Adenot eligió el nombre Epsilon, que refleja “el poder de las contribuciones pequeñas pero impactantes” y cómo muchas partes se unen para formar un todo. Durante Epsilon, realizará experimentos científicos, investigación médica, observación de la Tierra y operaciones de mantenimiento de la Estación, convirtiéndose en la primera astronauta de la promoción ESA 2022 en viajar al espacio.

Antes del lanzamiento, la astronauta francesa seleccionó las canciones que escucharía rumbo a la plataforma: “Happy” de Pharrell Williams, que “resume su filosofía de vida”; “I’m Good (Blue)” de David Guetta y Bebe Rexha, que está “llena de buenas vibraciones y se adapta perfectamente a este momento tan especial”; y “Valhalla Calling”, una llamada “a la ventura” que acompañó sus entrenamientos extravehiculares.

Adenot también diseñó su parche de misión, que incluye un colibrí y cinco estrellas en homenaje a los cinco astronautas de su promoción, simbolizando cómo “todos los roles, incluido el de astronauta, son pequeños, pero todos tienen un significado” en el esfuerzo colectivo de la exploración espacial.