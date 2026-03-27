Austria plantea prohibir las redes para menores de 14 años

El Gobierno de Austria acuerda iniciar una ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años y reforzar la educación digital en secundaria, con más formación en alfabetización mediática e Inteligencia Artificial.

El vicecanciller, Andreas Babler, defiende la medida al alertar de los riesgos digitales: “Lo que no toleraríamos de nuestros hijos en persona, tampoco deberíamos aceptarlo en el mundo digital”, y critica la exposición a desinformación, violencia e intereses empresariales. El secretario de Estado Alexander Proll señala que los jóvenes pasan “entre seis y siete horas al día” en redes y advierte de la rápida propagación del odio.

El ministro de Educación, Christoph Wiederkehr, afirma que la prohibición “por sí sola no es suficiente” y apuesta por formar a los jóvenes en competencias digitales. El plan incluye una nueva asignatura, “Medios de comunicación y democracia”, y la ampliación de “Informática e Inteligencia Artificial”.

UNICEF subraya que los menores podrían perder acceso a información, amistades y redes de apoyo si se aplica una prohibición

La propuesta genera críticas. Christian Hafenecker la califica de “mentalidad autoritaria” y “ataque frontal a la libertad de expresión”, mientras Barbara Nebler cuestiona la falta de detalles. UNICEF Austria advierte de que la prohibición puede ser “contraproducente” y aislar a menores vulnerables, y pide alternativas como mejor moderación y protección digital.

Además, el Gobierno plantea que en la nueva asignatura los alumnos aprendan “cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública” y “cómo reconocer la desinformación y la radicalización”. También prevé ampliar a tres horas semanales la materia obligatoria de Informática e Inteligencia Artificial para abordar su impacto social. La medida implica recortar carga lectiva en latín para hacer espacio a estos contenidos. Las críticas de ONG y oposición también apuntan a la falta de concreción en aspectos clave como la protección de datos.

UNICEF Austria subraya que los menores podrían perder acceso a información, amistades y redes de apoyo si se aplica una prohibición general. La organización pide mejorar la moderación de contenidos, establecer configuraciones de protección infantil y diseñar plataformas adaptadas a la edad. Asimismo, insta a gobiernos, reguladores y empresas a colaborar con familias y expertos para crear entornos digitales seguros e inclusivos.

Se desconoce por ahora si la norma incluirá una lista concreta de redes sociales afectadas. Tampoco está definido si será obligatorio verificar la edad mediante sistemas de identidad. El Ejecutivo no concreta aún los mecanismos técnicos de control. El proyecto de ley sigue en fase de elaboración y pendiente de más detalles.