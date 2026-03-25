Meta y YouTube condenadas a pagar 3 millones de dólares por dañar la salud mental de una usuaria

Un jurado de Los Ángeles condena a Meta y YouTube por diseñar aplicaciones adictivas que afectaron la salud mental de una joven, imponiendo 3 millones de dólares en daños compensatorios.

Un jurado de Los Ángeles determinó que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño de sus aplicaciones, provocando adicción y un deterioro significativo de la salud mental de una joven usuaria de 20 años. Como resultado, ambas compañías deberán pagar 3 millones de dólares en daños compensatorios, de los cuales Meta cubrirá el 70% y YouTube el 30%.

El caso, presentado por la demandante identificada como K.G.M., acusaba a las plataformas de crear productos con características diseñadas para enganchar a los usuarios, como el “scroll infinito” y las recomendaciones algorítmicas, comparables en adicción a los cigarrillos o los casinos digitales. Según su testimonio, comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, pasando gran parte de su infancia conectada a estas redes, lo que derivó en ansiedad y depresión.

El jurado escuchó durante aproximadamente un mes testimonios de expertos, directivos de Meta —incluyendo a Mark Zuckerberg y Adam Mosseri— y de la propia Kaley, evaluando si la negligencia de las plataformas fue un factor sustancial en el daño sufrido. Meta defendió que la joven ya presentaba problemas de salud mental antes del uso intensivo de redes, mientras que YouTube sostuvo que su plataforma funciona más como televisión que como red social.

Este veredicto es uno de los casos emblemáticos dentro de las miles de demandas contra empresas de redes sociales por parte de adolescentes, distritos escolares y fiscales generales, que cuestionan si estas plataformas están diseñadas para ser adictivas y provocan daños psicológicos. Los abogados de Kaley comparan el momento con los juicios históricos contra la industria del tabaco y de los opioides, y esperan que este fallo siente un precedente legal que obligue a las redes a modificar sus productos y asumir responsabilidades económicas significativas.

El jurado continuará deliberando para decidir si se impondrán daños punitivos adicionales por dolo o fraude, lo que podría incrementar sustancialmente la sanción económica para Meta y YouTube. Este caso marca un hito en la rendición de cuentas de las redes sociales respecto a la salud mental de los jóvenes.