Avanza en el Congreso la ley de acceso a redes sociales

El proyecto de ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes sociales, avanzó en el Congreso con el debate de la ponencia y la aprobación de enmiendas presentadas por las formaciones políticas. La iniciativa busca regular de forma estricta la exposición de los jóvenes a las plataformas virtuales, un asunto que generó un intenso debate político debido a los riesgos asociados a la salud mental y la seguridad en la red.

Según indicaron fuentes del PSOE, los miembros de su grupo salieron “satisfechos” tras la reunión que tuvo lugar este miércoles en el Congreso, por el “acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara”, lo cual consolidó el núcleo del texto articulado. Si bien, precisaron que “todavía queda mucho trabajo parlamentario” para continuar con la redacción del texto a lo largo de las próximas sesiones. Por el momento, no se estableció una fecha concreta para la próxima reunión de la ponencia.

Derechos lingüísticos

Además, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) aseguró incorporar una enmienda al proyecto por la que se incluyó “el reconocimiento expreso de los derechos lingüísticos de la infancia y la juventud en el mundo digital”. Según explicó el BNG en un comunicado, esta propuesta de su grupo se incorporó tras llegar a un acuerdo y garantiza el uso y el acceso a contenidos en gallego, así como en el resto de lenguas oficiales del Estado español. En concreto, el nuevo artículo establece que “para garantizar los derechos para expresarse y acceder a contenidos en la lengua de su elección en igualdad, los distintos poderes públicos fomentarán la normalización y presencia de las distintas lenguas oficiales del Estado en los entornos digitales”.

Además, las autoridades subrayaron que los programas de sensibilización atenderán a la pluralidad lingüística. El diputado del BNG, Néstor Rego, valoró “muy positivamente” la iniciativa, subrayando que supuso “un importante avance en el reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos”.

Rego destacó, además, que “la transformación digital no puede hacerse a espaldas de la diversidad lingüística ni contribuir a la marginalización de las lenguas propias”. “El gallego debe estar presente en todos los ámbitos.

Este reconocimiento legal contribuye a avanzar hacia una verdadera igualdad lingüística y a garantizar que nuestra lengua tenga futuro también en la era digital”, precisó el diputado.