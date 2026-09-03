Caída a nivel mundial de las IAs: sin servicio ChatGPT, Claude y Grok

ChatGPT, Claude y Grok registraron este jueves fallos de acceso y funcionamiento que afectaron a usuarios de todo el mundo. Foto de archivo.

Las principales plataformas de inteligencia artificial sufrieron este jueves una caída simultánea que dejó sin servicio o con importantes problemas de funcionamiento a millones de usuarios en distintos puntos del mundo. ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; y Grok, desarrollado por xAI, registraron incidencias durante la mañana que también repercutieron en algunas aplicaciones y servicios de terceros.

Los primeros problemas comenzaron a detectarse alrededor de las 8:30 horas, cuando usuarios de diferentes países empezaron a comunicar dificultades para acceder a las herramientas. En muchos casos, las plataformas cargaban con normalidad, pero no generaban respuestas a las consultas o permanecían bloqueadas en un proceso de carga.

La magnitud de la incidencia quedó reflejada en el aumento de avisos registrado por Downdetector, plataforma que recopila los reportes de los usuarios sobre interrupciones de servicios digitales.

ChatGPT, Claude y Grok, afectados al mismo tiempo

La caída llamó especialmente la atención por producirse de forma prácticamente simultánea en tres de los principales servicios de inteligencia artificial generativa. OpenAI reconoció incidencias que afectaban a ChatGPT y Codex, mientras que Anthropic informó de un incremento de errores en sus servicios de Claude.

Grok, la herramienta de xAI, también presentó problemas de funcionamiento en varias de sus prestaciones. La incidencia tuvo además consecuencias en aplicaciones de terceros que utilizan las API de estos modelos, especialmente en herramientas relacionadas con programación y productividad.

La interrupción afectó tanto a usuarios particulares como a empresas que utilizan estas plataformas para redactar contenidos, programar, analizar información, automatizar tareas o desarrollar productos digitales.

Una incidencia de varias horas

Los problemas comenzaron a hacerse visibles a primera hora de la mañana y fueron remitiendo progresivamente. Los reportes de usuarios en Downdetector comenzaron a descender a partir de las 11:00 horas, mientras que hacia las 11:40 buena parte de los usuarios ya podía volver a utilizar los servicios.

En el caso de ChatGPT, OpenAI terminó señalando la incidencia como “mitigada” alrededor del mediodía, aunque el servicio continuaba bajo supervisión para comprobar su completa recuperación.

Por el momento, la coincidencia temporal de los fallos ha generado distintas hipótesis sobre el origen de la interrupción. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que algún problema en infraestructuras de red, proveedores de servicios en la nube o centros de datos compartidos pudiera haber afectado a varias plataformas.

Sin embargo, no existe por ahora una explicación oficial que confirme que los tres fallos tengan un mismo origen.

La caída vuelve a poner de manifiesto la creciente dependencia de empresas y usuarios de unas herramientas que ya forman parte de numerosas tareas cotidianas y profesionales. Una interrupción de apenas unas horas fue suficiente para dejar fuera de juego a buena parte de los servicios de IA más utilizados del mundo.