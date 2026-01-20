El calor y las lluvias intensas marcaron el 2025 en Galicia

Galicia experimentó un 2025 con temperaturas “extremadamente cálidas”, un aumento de las lluvias concentradas y 192 días con algún tipo de aviso meteorológico. Tal y como trasladó el coordinador de MeteoGalicia, Juan Taboada, ayer durante la presentación de los datos del informe climatológico anual, el 2025 se caracterizó por la “variabilidad y la irregularidad”.

Así, se refirió al verano, una época que destaca por “meses muy cálidos y bastante secos”, en los que “hubo que dar alrededor de 30 días de avisos por las altas temperaturas”. “Tuvimos junio como el mes más cálido de la historia”, remarcó. En cuánto a las precipitaciones, Taboada aseguró que “está lloviendo más de lo normal”, pero se está concentrando en períodos del año muy concretos. Así, en la segunda mitad del año llovió esencialmente desde el 20 de octubre más o menos hasta el 20-21 de diciembre.

La temperatura media registrada fue de 14,7 grados, un valor que, se considera “extremadamente cálido” y que convierte a 2025 en el cuarto año más cálido desde 1961. De hecho, los últimos cuatro años tuvieron unos registros muy similares que los convierten en los más cálidos de la serie histórica. Concretamente, las temperaturas mínimas y máximas registraron unos valores medios 1,1 grados superiores al habitual.

De esta forma, de los doces meses del año, dos fueron extremadamente cálidos - enero y junio - y siete muy cálidos o ligeramente cálidos. Por el contrario, marzo fue ligeramente frío; septiembre, frío y diciembre, normal. Sobre las precipitaciones, Ángeles Vázquez apuntó que la media en Galicia fue de “1.524 litros por metro cuadrado”, lo que representa un 18% más de lo habitual, por lo que 2025 se considera un ano “muy húmedo”.

Nueva herramienta

Durante su intervención, Taboada presentó una nueva herramienta para conocer el comportamiento del mar, especialmente en las rías. Según explicó, se tata de un modelo biogeoquímico, desarrollado junto al Intecmar y Cetmar, que analiza de forma conjunta todas las Rías Baixas. El marcador, en el que trabajaron dos años, permite hacer un seguimiento de la costa de “muy alta resolución” e incorpora nuevas variables biogeoquímicas, como los niveles de oxígeno, los nutrientes o el fitoplacton. En este sentido, el objetivo de MeteoGalicia es cubrir toda Galicia con solo una malla. “Por el momento no los tenemos porque son muchísimos puntos que requieren una capacidad de cálculo enorme”, explicó. Por su parte, la conselleira destacó que MeteoGalicia realiza un “trabajo transversal” y es la “mejor ayuda” que pueden tener las distintas Consellerías.