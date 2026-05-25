León XIV publica su primera encíclica sobre la era de la IA

El papa León XIV saluda a los feligreses desplazados a la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El papa León XIV publicará este lunes su primera encíclica, Magnifica humanitas, centrada en “la preservación de la humanidad en la era de la inteligencia artificial”. El texto coincide con el 135 aniversario de Rerum novarum, la histórica encíclica social de León XIII.

El pontífice participará personalmente en la presentación del documento en el Vaticano junto a los cardenales Víctor Manuel Fernández, Miguel Czerny y Pietro Parolin, además de expertos en teología e inteligencia artificial como Christopher Olah y Anna Rowlands.

Aunque el contenido íntegro aún no se conoce, el Papa ya expresó en varias ocasiones su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial y los chatbots en la sociedad. En una reciente conferencia organizada por el Vaticano defendió la necesidad de reforzar la alfabetización digital y promover un uso crítico y ético de la tecnología.

“Estamos experimentando un verdadero eclipse del significado de lo que significa ser humano”, advirtió León XIV, que alertó de la “implementación desenfrenada de la tecnología a expensas de la dignidad humana”. También reclamó recuperar “la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad”.

El pontífice defendió además que la inteligencia artificial debe ponerse “al servicio auténtico de la humanidad” y expresó su deseo de que la tecnología se desarrolle “en armonía con el plan creador de Dios”. Según explicó, espera que esta primera encíclica ayude a orientar el debate ético sobre la IA en una sociedad cada vez más digitalizada.

El papa pide “paz eterna” para los fallecidos en China

León XIV pidió “la paz eterna” para las víctimas del accidente en una mina de carbón del norte de China, que dejó al menos 90 muertos y se convirtió en el peor desastre minero del país desde 2009. Tras el rezo del Ángelus, el pontífice llamó a unirse “a la oración de los católicos chinos” como muestra de cercanía con la Iglesia en China y con el Vaticano.

El mensaje coincidió con la Jornada de Oración por la Iglesia en China, celebrada durante la festividad de la Virgen María Auxiliadora, venerada en el santuario de Sheshan, en Shanghái.

El Papa también pidió rezar por las comunidades cristianas de Tierra Santa, Líbano y Oriente Medio afectadas por la guerra y la violencia, y saludó a distintos grupos de peregrinos presentes en la plaza de San Pedro.