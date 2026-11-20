CUMBRE CLIMÁTICA
La COP31 frena el abandono de los combustibles fósiles
CUMBRE CLIMÁTICA
El nuevo borrador de decisión general de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), que se dio a conocer hoy, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que recogía la versión del lunes. También elimina la petición de retirar lo antes posible las subvenciones ineficientes a estos combustibles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas. La transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos acordada en Dubái (COP28) hace tres años deja así de figurar expresamente en el texto. Los países petroleros del Golfo y Rusia presionaron para lograrlo, aprovechando que las decisiones climáticas de la ONU requieren consenso.
El borrador mantiene la propuesta de elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035, junto con las referencias a triplicar la capacidad renovable mundial y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030. Sin embargo, ya no reproduce el llamamiento adicional a acelerar la transición energética mediante una mayor “electrificación limpia” que incluía el primer borrador, una petición defendida por la UE.
El texto también elimina la referencia a que la triplicación de la financiación para adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares y la petición específica a los países desarrollados de aumentar urgentemente su aportación colectiva para este fin y presentar una hoja de ruta. No obstante, conserva el llamamiento a realizar esfuerzos para al menos triplicar la financiación para adaptación de aquí a 2035. Por otra parte, mantiene la referencia, ya presente en el primer borrador, al aumento del 21% de la financiación climática procedente de los bancos multilaterales de desarrollo respecto al año anterior.
El documento lo vincula a sus estimaciones para 2030 anunciadas en la COP29, consistentes en proporcionar 120.000 millones de dólares anuales y movilizar otros 65.000 millones en capital privado. Estas cantidades corresponden a la financiación climática de los bancos multilaterales y son distintas del mínimo para adaptación que se ha retirado del texto. Sin embargo, el documento reconoce que el calentamiento superará el límite de 1,5 °C sobre los niveles preindustriales, pero busca minimizar la magnitud y duración del rebasamiento. Además, el borrador pide que los próximos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se publiquen a tiempo para el balance mundial de 2028, un ejercicio que se realiza cada cinco años. Según la información citada, algunos Estados, como Arabia Saudí, intentan retrasar su publicación, lo que pondría en riesgo que el balance incorporase a tiempo esos informes.
La confederación Ecologistas en Acción calificó el borrador de “caballo de Troya” contra la lucha climática porque, a su juicio, reúne las peores propuestas: no reconoce que se ha superado el umbral de 1,5°C, promueve una electrificación sin distinguir las necesidades básicas del Sur Global de los grandes consumos ni vincularla necesariamente a las renovables, omite el acuerdo de Dubái para abandonar los combustibles fósiles y favorece soluciones que considera falsas, como la captura y el almacenamiento de carbono. La organización también denuncia la falta de un compromiso concreto para triplicar la financiación de la adaptación y considera que el texto combina la resistencia del Norte Global a aportar financiación justa con el bloqueo de los grandes productores de combustibles fósiles, mientras siguen pendientes acuerdos sobre transición justa, adaptación y pérdidas y daños.
Desde la entidad afirman que se niega el avance hacia una financiación climática justa y necesaria tal como se comprometió en en la cumbre de París en 2015. Por su parte, el director de Políticas y Comunicaciones del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics and Political Science, Bob Ward, valoró de forma positiva el borrador por proponer la hoja de ruta de Antalya a Addis Abeba sobre financiación para la adaptación y la resiliencia y por plantear mejoras en el acceso de los países más vulnerables al apoyo financiero.
Sin embargo, lamentó que se haya eliminado el llamamiento a garantizar la integridad de la información climática, presente en el primer borrador. Ward expresó su sospecha de que esta supresión responde a presiones de algunos países y empresas de combustibles fósiles. “Este es el lenguaje de las Naciones Unidas para abordar la desinformación, que ahora representa una amenaza real para los procesos democráticos y la acción climática en todo el mundo”, indicó el directivo británico.
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