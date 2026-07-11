Couto en los 60

Las vistas aéreas son una fuente de información magnífica. Os recomiendo ampliar la foto y buscar lugares conocidos; os sorprenderéis.

Creo no equivocarme si datamos esta imagen en los inicios de la década de los 60. Un periodo de “vorágine constructiva”, como diría el amigo Manuel Domínguez Quiroga (www.canedo.eu).

En esa década la ciudad cambió de manera espectacular. El Santuario de Fátima, La Torre y la calle Juan XXIII fueron los cambios más llamativos, sin olvidarnos del Puente Novísimo (la N-525). Fueron muchas las grandes transformaciones, pero la cosa no quedó ahí: en esos años, doña Concepción Arenal cambió de aires dentro de la ciudad, algunas fuentes también se mudaron y se estrenaba la Sala Auria. Tendré que dedicarle algún artículo más extenso para recordar esa etapa gloriosa. ¡A ver si va a tener algo que ver el hecho de que fue entonces cuando nací yo! (Jajajajaja).

A la espera de esos artículos que sin duda escribiré, hoy os muestro este recorte de una vista de la época que refleja el barrio de O Couto. Y sí, seguro que la mayoría tenéis que mirar un par de veces para reconocerlo; si no fuera por la presencia del Santuario de Fátima y una esquinita que se asoma del campo de fútbol, el resto son todo dudas. Principalmente, porque faltan muchas calles...