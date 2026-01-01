Cristina Pedroche vuelve a ser el icono de las Campanadas con un vestido reciclado

Cristina Pedroche volvió a sorprender en la duodécima edición de las Campanadas de Antena 3, dando la bienvenida a 2026 con un impactante vestido reciclado a partir de sus doce looks anteriores. La presentadora, que compartió la noche con Alberto Chicote, calificó este traje como su «metamorfosis más dura» hasta la fecha.

El diseño, creado por su estilista de confianza Josie, combina tejidos, adornos y detalles de todos los modelos que Pedroche ha lucido en estos años, formando una capa cubista y multicolor con un dos piezas de brillos mínimo debajo. El conjunto es un ejemplo de suprarreciclaje, simbolizando la transformación y la continuidad, y rinde homenaje a la historia de las Campanadas y a sus icónicos estilismos.

Un look cargado de simbolismo y solidaridad

Este año, Pedroche también ha querido dar visibilidad a una causa solidaria: la Asociación Española contra el Cáncer. Durante la retransmisión destacó la importancia de la atención y el acompañamiento a los pacientes y familiares, recordando que el teléfono contra el cáncer (900 100 036) está disponible las 24 horas para quien necesite apoyo.

«De todas las metamorfosis a las que me he sometido en estos doce años, esta ha sido la más dura», aseguró Pedroche. «Es un vestido cargado de simbología y con mucho de mí, pero también con partes importantes de mi memoria que ahora renacen en una nueva forma».

El look, cuidadosamente elaborado, incluye detalles como estrellas, cadenas, plumas y bordados de vestidos anteriores, cada uno con su propia historia, creando un conjunto colorido, simbólico y provocador, fiel al estilo que Pedroche ha consolidado en la Puerta del Sol.

Expectación en redes sociales y memes

Como cada año, el estreno del vestido de Pedroche generó un auténtico fenómeno en redes sociales. Miles de usuarios comentaron y compartieron el look, mientras surgieron memes y reacciones virales que celebraban tanto la creatividad del traje como la simbología de cada elemento reciclado. La expectación y el debate en plataformas digitales forman ya parte del ritual de las Campanadas de Pedroche, donde moda, espectáculo y humor se mezclan cada 31 de diciembre.

Con este vestido de 'upcycling', Cristina Pedroche no solo cerró 2025 de forma espectacular, sino que inició 2026 enviando un mensaje de transformación, solidaridad y creatividad, manteniendo la tradición que cada año convierte sus Campanadas en un ritual televisivo seguido por millones de espectadores.