Denuncian en Francia a TikTok por su impacto en suicidios y trastornos mentales en adolescentes

Tiktok ha evitado pronunciarse directamente sobre la denuncia, aunque insiste en que ha reforzado sus herramientas de protección para adolescentes.

Un grupo de 16 familias ha presentado en París una denuncia colectiva contra TikTok, a la que responsabilizan de haber contribuido a casos de suicidio, anorexia, depresión y otros trastornos mentales en adolescentes.

La acción judicial, presentada ante la Fiscalía de París, sostiene que la plataforma habría explotado la vulnerabilidad de los menores mediante contenidos que pueden afectar gravemente a su salud mental. Según la demanda, el caso agrupa a 39 menores afectados: cinco adolescentes que se habrían suicidado y otros con diagnósticos de anorexia, depresión o conductas suicidas.

La abogada de las familias, Laure Boutron-Marmion, acusa a la plataforma de “abuso de debilidad”, argumentando que el algoritmo y los contenidos habrían contribuido a agravar la situación de los menores.

Contenidos “mórbidos” y exposición temprana

Una de las madres afectadas relata que su hija comenzó a usar TikTok a los 12 años y fue expuesta a vídeos relacionados con trastornos alimentarios y cuerpos extremadamente delgados, lo que derivó en un cuadro grave de anorexia que requirió hospitalización.

Las familias denuncian una falta de control efectivo sobre los contenidos que consume el público adolescente.

Más allá del proceso judicial, la abogada del caso reclama una respuesta política y pide impulsar una ley que prohíba o restrinja el uso de redes sociales a menores de edad.

En Francia, ya se tramita una propuesta para limitar el acceso a redes sociales a menores de 15 años, pendiente aún de validación a nivel europeo.

TikTok defiende sus medidas de seguridad

La plataforma ha evitado pronunciarse directamente sobre la denuncia, aunque insiste en que ha reforzado sus herramientas de protección para adolescentes e invertido en sistemas de seguridad y control de contenidos adecuados a la edad.

El caso se suma al creciente debate internacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y su regulación en Europa.