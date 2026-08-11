Diez canciones para ponerle sonido al eclipse

“Como cada noche / le deseo buen viaje al sol / ¡ojalá no vuelvas!”, escribió y cantó con su grupo Los Suaves el músico Yosi Domínguez, confeso amante de la noche y enemigo de un sol que este 12 de agosto desaparecerá por unos minutos en su natal Galicia. Aunque se trate de un eclipse y el sol regrese para regocijo general, este fenómeno ejerce una magia especial sobre una comunidad artística siempre deseosa de sensaciones que alteren la percepción.

Desde la música barroca hasta el heavy metal, el rock urbano, el trap y el pop, multitud de artistas han dedicado sus obras al sol, a la luna y a la colisión entre ambos. A través de metáforas bélicas, apocalípticas o existenciales —comparando la falta de luz con la ceguera o el desamor—, el eclipse se consolida como un símbolo recurrente en la música universal.

Grandes canciones inspiradas en el eclipse y los astros

“Sansón” – Georg Friedrich Händel (1743) Oratorio basado en el poema de John Milton que aborda la pérdida de la vista y la ceguera como un eclipse perpetuo.

¡Eclipse total! ¡Ni sol, ni luna! ¡Todo es oscuridad en el resplandor del medio día! ¡Ay, luz gloriosa! ¡Ni un rayo alentador que alegre mis ojos! ¡El sol, la luna y las estrellas son oscuridad para mí!

“Eclipse” – Pink Floyd (1973) Reflexión filosófica sobre la condición humana donde la luna representa los aspectos que opacan la plenitud de la vida.

Y todo bajo el sol está en armonía Pero el sol es eclipsado por la luna No existe un lado oscuro de la luna, en realidad De hecho, toda es oscura

“Total Eclipse” – Iron Maiden (1982) Representación apocalíptica y helada del fin del mundo tras la ocultación del sol.

Fría como el acero, la oscuridad espera Su hora llegará (…) El amanecer se ha ido, congelando los fuegos

“Black Hole Sun” – Soundgarden (1994) Un retrato surrealista y melancólico sobre la necesidad de que una fuerza cósmica arrastre la miseria del mundo.

Cuelga mi cabeza / Ahoga mi miedo Sol, agujero negro ¿No vendrás?

“Total Eclipse of the Heart” – Bonnie Tyler (1983) El gran clásico del pop que utiliza la penumbra del eclipse para narrar la desolación de un amor roto.

Tu amor es como una sombra sobre mí todo el tiempo No sé qué hacer y siempre estoy en la oscuridad Había una vez luz en mi vida Pero ahora sólo hay amor en la oscuridad

“Who Loves the Sun” – The Velvet Underground (1970) Contraste entre un día soleado y el desdén absoluto de quien sufre por despecho amoroso.

¿Quién ama al sol? / ¿A quién le importa que esté brillando? ¿A quién le importa lo que haga Desde que rompiste mi corazón?

“Como cada noche” – Los Suaves (1993) Oda nocturna del rock gallego que rinde culto a la luna y rechaza la llegada del día.

Como cada noche al ponerse el sol La luna y las estrellas me despiertan y yo pregunto ¿para qué? Como cada noche le deseo buen viaje al sol ¡Ojalá no vuelvas!

“Eclipse” – Sôber (2021) Un poema sobre la atracción de fuerzas opuestas e inevitables en una relación intensa.

Eres infinito, a veces tan fugaz / Eres con quien sueño cuando no puedo soñar Eres sufrimiento, también eres la bondad Como el sol y la luna, condenados a eclipsar

“Luna roja” – Soda Stereo (1992) Retrato atmosférico que combina misterio, peligro y la fascinación por un fenómeno cósmico.

Él salió y dejó la casa vacía Y se entregó al suave aire del desierto Entonces la vio, la luna roja Sobre el Mar Negro

“eCLIPSE sOLAR” – Duki (2025) El lenguaje del trap llevado al romanticismo, donde la figura amada ilumina y opaca el resto del entorno.

Sabes lo que pienso sin tener que hablar Dueña de mi verano y mi frío polar Con vos no hay un día que sea normal Sin vos ya no hay luz, sos mi eclipse solar