Hacia el gran Israel prometido por Jehová

“En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates”. (Génesis 15.18).

“Dios le dijo a Moisés: Deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac, y a Jacobo”. (Éxodo 33.1-6).

“Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro”. (Deuteronomio 11-24).

¿Por qué el estado de Israel no ha fijado sus fronteras definitivas? ¿Por qué agrede, o cuando no anexiona a pueblos u ocupa partes de estados vecinos? Preguntas a las que solo encuentro una respuesta: la persecución de forjar el Gran Israel, prometido por Jehová. A principios de los años cincuenta aparece un movimiento colono de connotaciones mesiánicas, Gush Emunin, que se asienta en Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí con apoyos del Gobierno laborista israelí. Al llegar al poder del Likud, máximo aspirante a lograr el Gran Israel, tuvo que renunciar a la península del Sinaí, para completar la colonización en Cisjordania y la anexión de los Altos del Golán y de Jerusalén oriental.

Sea, pues, que en todos los episodios belicistas llevados a cabo por el Estado de Israel subyace un fanatismo religioso. Y como bien afirmaba Denis Diderot: “Del fanatismo a la barbarie solo media un paso”. Y desde la década de los años cuarenta del pasado siglo, el sionismo israelita no ha parado de cometer actos de barbarie en la tierra ocupada de Palestina, como lo está haciendo en la actualidad en el sur del Líbano. En nombre de su supuesta seguridad territorial ataca con el fin expreso de anexión.

Y desde hace años, con la proclamación de la República Islámica en Irán, le preocupa, que ese país, densamente poblado, con reservas de uranio enriquecido que pudiera desarrollar armamento nuclear, y que alienta la resistencia armada en Palestina. Irán siendo el cuarto país en reservas de petróleo en el mundo, y el mayor exportador de dicho combustible a China, convence Netanyahu a Trump, de atacar conjuntamente a Irán, para debilitarlo. Y de tal manera, para que el Estado de Israel se ponga a anexionar a la mayor parte de Líbano, de una gran reserva hídrica, como ha sido la anexión de los Altos del Golán en Siria.

Israel y EEUU hacen añicos al Derecho Internacional Humanitario desde el apatheid hasta el asesinato masivo de poblaciones civiles. ¿Y qué hace “nuestro” mundo civilizado? Condenas morales, manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con esos dos países agresores. Agresores como lo fue el III Reich. ¿Nadie recuerda ya el Proceso de Nuremberg?

Abelardo Lorenzo (Ourense)