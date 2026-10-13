La educación y el empleo, ejes del plan nacional de juventud

El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción de Juventud, que prevé movilizar 59.191 millones de euros y cuenta con más de 300 medidas, como detalló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien tuvo palabras de “gratitud” para las movilizaciones de los acampados en Sol: “Han abierto un debate”.

En su última rueda de prensa en el Consejo de Ministros, Rego expresó su “gratitud a todas las personas jóvenes que se están movilizando ahora mismo en la calle, a todas las personas jóvenes que están acampando en Sol, que están defendiendo los derechos del conjunto del país”, con palabras hacia “una generación joven que ha sido criminalizada, que ha sido caricaturizada en ocasiones, llamada generación de cristal, a la que se le ha exigido, se le pide paciencia cuando lo que en realidad hace falta es justicia”.

A su juicio, estos jóvenes abrieron “un debate fundamental en España, que ha conseguido que sea una conversación pública el asunto más importante para todos y todas en este país, que es el asunto de la vivienda”.

Sobre el plan, las medidas se llevarán a cabo hasta 2030, en materias como educación, empleo, vivienda, salud, igualdad o participación. Así, establece las prioridades, las actuaciones y los compromisos de inversión de los distintos ministerios -una quincena- en materia de juventud, en el marco de la Estrategia de Juventud 2023. De este modo, el documento se articula en torno a doce ejes y, cada uno de ellos, presenta un diagnóstico de la situación, los objetivos, las medidas previstas y su financiación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos.

Este segundo plan de acción prevé un incremento del 79% con respecto al anterior, que contemplaba 33.000 millones de euros. El mayor esfuerzo se concentra en educación y formación (3.152 millones más), seguido del empleo (930 millones adicionales) y salud (626 millones más). Asimismo buscará la protección de la juventud en riesgo de exclusión o discriminación (201 millones) y apostar por la juventud en el rural (141 millones).

En este punto, la ministra enumeró algunas de las demandas formuladas por la juventud como destinar el 30% de la nueva edificabilidad residencial a la vivienda protegida en alquiler asequible; movilizar viviendas vacías, establecer medidas fiscales contra la especulación, crear un observatorio estatal del derecho a la vivienda, reforzar el escudo social frente a los desahucios, garantizar los suministros básicos, facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas directas y promover la participación juvenil en la creación de vivienda social, entre otras.