Las empresas españolas incrementan el uso de IA sin olvidar la privacidad

Las empresas buscan equilibrar los valores profesionales con los contenidos y funciones generados por la IA.

La rápida adopción de agentes de inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajan las organizaciones, ya que permite automatizar tareas, personalizar servicios y mejorar la eficiencia y la productividad.

Sin embargo, su uso en procesos críticos también plantea importantes retos de ciberseguridad, porque estos sistemas manejan datos sensibles, toman decisiones de manera autónoma y amplían los riesgos, haciendo que los métodos tradicionales de protección ya no sean suficientes.

Entre los desafíos de los contenidos generados por la IA está un menor control sobre la información

En España, casi el 70% de las empresas ya utiliza agentes de IA en la gestión de sus negocios, según un estudio de la plataforma de gestión SAP, y entre las principales preocupaciones destacan la pérdida de control sobre la privacidad de los datos y la falta de transparencia en los resultados que generan.

Esto pone de relieve la necesidad de contar con entornos de trabajo virtuales seguros y flexibles, que protejan la información, permitan seguir las acciones realizadas y controlen adecuadamente los accesos.

Otro desafío aparece cuando los usuarios pueden elegir libremente qué agentes de IA utilizar, ya que esto puede provocar un menor control sobre la información y sobre la fiabilidad de los resultados, que no siempre están alineados con las políticas de la empresa. Para evitarlo, es clave homologar los agentes y asignarlos solo a los perfiles que realmente los necesitan.

Según el informe “FutureScape 2026” de la consultora IDC, en apenas un año el 40% de los puestos en grandes compañías implicará trabajar con IA, lo que consolida la inteligencia artificial como un pilar estratégico de la transformación empresarial. El estudio advierte de que un 20% de las grandes corporaciones podría enfrentarse a sanciones o incluso a la destitución de responsables de TI por una mala gestión de estos sistemas.