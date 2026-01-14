Un equipo en el que participan españoles describe el esqueleto más antiguo de "Homo habilis"

El esqueleto más antiguo y más completo conocido hasta el momento de "Homo habilis", que tiene una antigüedad superior a los 2 millones de años, ha sido descrito por un grupo de investigación internacional del que ha formado parte un grupo de españoles.

En concreto, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-Cerca) formó parte del equipo encargado de analizar el fósil KNM-ER 64061, que fue hallado en el norte de Kenia en 2012 durante una campaña de trabajo de campo dirigida por Meave Learkey (Turkana Basin Institute), y constituye la evidencia postcraneal más completa de "Homo habilis" conocida, tal y como ha informado el IPC.

Evidencias que reescriben la evolución

El estudio ha sido publicado en la revista "The Anatomical Record" incluye evidencias que ayudan a comprender la biología y evolución de los primeros humanos. En este sentido, la anatomía de los huesos de las extremidades encontradas en Kenia muestran similitudes con las de "Homo erectus" y otras especies del género "Homo". No obstante, el KNM-ER 64041 era más bajo, menos robusto y presentaba unos brazos proporcionalmente más largos y fuertes en relación al tamaño que "Homo erectus": medía unos 160 centímetros y pesaba entre 30,7 y 32,7 kilos.

El antebrazo era proporcionalmente más largo que en "Homo erectus", una característica que lo conecta con humanos anteriores como "Australopithecus afarensis", que vivió más de un millón de años antes.

Los huesos del hombro y del brazo también presentan corticales inusualmente gruesas, es decir, capas externas del hueso, similares a las de los australopitecos y otros fósiles tempranos del género "Homo".

Las características del miembro superior de KNM-ER 64061 pueden reflejar adaptaciones a un estilo de vida diferente al del posterior "Homo erectus", pero como asegura Hammond "sigue siendo un enigma la constitución y las proporciones de las extremidades inferiores".